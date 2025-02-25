ВТБ спрогнозировал ключевую ставку на 2025 год

ВТБ: ключевая ставка составит 21% в 2025 году
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В ВТБ заявили о возможном снижении ключевой ставки
В ВТБ заявили о возможном снижении ключевой ставки Фото:

В 2025 году ключевая ставка будет на уровне 21%, такой прогноз выдвинули аналитики банка ВТБ. При этом будет снижаться динамика кредитования среди россиян. 

«Экономика РФ будет показывать мягкую посадку. Прогнозируем ключевую ставку 21% на весь год», — заявили аналитики в ходе конференц-колла. Информация есть в распоряжении URA.RU. 

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что ставка будет снижаться после того, как в России уменьшится уровень инфляции. По ее словам, повышение ключевой ставки сдерживает инфляцию. 

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В 2025 году ключевая ставка будет на уровне 21%, такой прогноз выдвинули аналитики банка ВТБ. При этом будет снижаться динамика кредитования среди россиян.  «Экономика РФ будет показывать мягкую посадку. Прогнозируем ключевую ставку 21% на весь год», — заявили аналитики в ходе конференц-колла. Информация есть в распоряжении URA.RU.  Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что ставка будет снижаться после того, как в России уменьшится уровень инфляции. По ее словам, повышение ключевой ставки сдерживает инфляцию. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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