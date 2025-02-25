ВТБ спрогнозировал ключевую ставку на 2025 год

В 2025 году ключевая ставка будет на уровне 21%, такой прогноз выдвинули аналитики банка ВТБ. При этом будет снижаться динамика кредитования среди россиян.
«Экономика РФ будет показывать мягкую посадку. Прогнозируем ключевую ставку 21% на весь год», — заявили аналитики в ходе конференц-колла. Информация есть в распоряжении URA.RU.
Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что ставка будет снижаться после того, как в России уменьшится уровень инфляции. По ее словам, повышение ключевой ставки сдерживает инфляцию.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.