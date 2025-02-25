В Москве ликвидируют 55 тысяч дорожных знаков

В целях улучшения дорожной инфраструктуры в Москве сократят число дорожных знаков. Как заявили в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД), речь идет о 55 тысячах указателей.
«Более 55 тысяч дорожных знаков планируют демонтировать в Москве в связи с утвержденными поправками в ГОСТ в целях повышения безопасности движения и снижения визуального шума», — сообщили в ЦОДД. Информацию передает «Интерфакс».
Отмечается, что сейчас чрезмерное количество дорожных знаков и рекламных баннеров приводит к перегрузке внимания. Таким образом, у водителей пропадает способность концентрироваться и адекватно воспринимать ситуацию на дороге.
Ранее стало известно, что в России появятся новые дорожные знаки. Обновленные правила применения указателей вступят в силу 1 января 2026 года. Об этом писал VSE42.ru.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.