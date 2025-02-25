В Москве ликвидируют 55 тысяч дорожных знаков

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Столичные дорожные знаки уберут из-за перегруженности
Столичные дорожные знаки уберут из-за перегруженности Фото:

В целях улучшения дорожной инфраструктуры в Москве сократят число дорожных знаков. Как заявили в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД), речь идет о 55 тысячах указателей.

«Более 55 тысяч дорожных знаков планируют демонтировать в Москве в связи с утвержденными поправками в ГОСТ в целях повышения безопасности движения и снижения визуального шума», — сообщили в ЦОДД. Информацию передает «Интерфакс». 

Отмечается, что сейчас чрезмерное количество дорожных знаков и рекламных баннеров приводит к перегрузке внимания. Таким образом, у водителей пропадает способность концентрироваться и адекватно воспринимать ситуацию на дороге.

Ранее стало известно, что в России появятся новые дорожные знаки. Обновленные правила применения указателей вступят в силу 1 января 2026 года. Об этом писал VSE42.ru.

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В целях улучшения дорожной инфраструктуры в Москве сократят число дорожных знаков. Как заявили в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД), речь идет о 55 тысячах указателей. «Более 55 тысяч дорожных знаков планируют демонтировать в Москве в связи с утвержденными поправками в ГОСТ в целях повышения безопасности движения и снижения визуального шума», — сообщили в ЦОДД. Информацию передает «Интерфакс».  Отмечается, что сейчас чрезмерное количество дорожных знаков и рекламных баннеров приводит к перегрузке внимания. Таким образом, у водителей пропадает способность концентрироваться и адекватно воспринимать ситуацию на дороге. Ранее стало известно, что в России появятся новые дорожные знаки. Обновленные правила применения указателей вступят в силу 1 января 2026 года. Об этом писал VSE42.ru.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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