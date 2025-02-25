Мама девочки, которую сбил чиновник в Костроме, обратилась за помощью к Бастрыкину

В Костроме мама 13-летней девочки, которую в январе на пешеходном переходе на тот момент руководитель аппарата Костромской областной Думы Сергей Журавлев, обратилась за защитой к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину. Как рассказала URA.RU сама женщина, водитель даже не попытался поговорить с семьей и извиниться.
«Журавлев даже не пытался с нами связаться и извиниться. Но я считаю, нужно добиваться справедливости, и уже написала в приемную главы СК Александра Бастрыкина. Надеюсь, там за это дело возьмутся», — сказала Дарья (фамилию женщина попросила не называть).
По словам матери ребенка, о происшествии она узнала от сотрудника скорой помощи. «Он позвонил мне с телефона Дианы, сообщил, что мою дочь сбила машина, есть подозрение на перелом. Рентген показал, что у нее ушиб пальцев ноги, — рассказала Дарья. — Все произошло, когда дочь шла в школу со своей подругой. Когда они переходили дорогу по пешеходному переходу, на Диану наехала машина. Автомобиль проехал по ноге так, что обувь развалилась. Женщина, которая стала очевидцем, вызвала моей дочери скорую.
Водитель сначала даже не вышел из автомобиля. Но когда увидел, что женщина звонит по телефону, остановился. Он подошел к дочке, спросил, все ли нормально, и уехал» — рассказывает Дарья.
Через какое-то время, по словам женщины, с ней связались сотрудники ГАИ, которые просили прибыть на место ДТП и дать объяснения. На просьбу Дарьи разыскать очевидца происшествия сотрудники ответили отказом. Они заявили, что в этом нет необходимости, так как наружные камеры видеонаблюдения все должны зафиксировать. Женщина рассказала журналисту URA.RU, что само происшествие сотрудники ГАИ даже не квалифицировали как ДТП. То, что водитель уехал с места, тоже не приняли во внимание. Результаты медицинской экспертизы семье никто не сообщил.
«6 февраля мы были в ГАИ, и тогда узнали, кто сбил дочь, — нам показали объяснительную водителя. Им действительно оказался руководитель аппарата областной Думы Сергей Журавлев, на тот момент я о нем ничего не знала.
В объяснительной он указывал, что прибыл по первому требованию сотрудников, и от них же узнал, что девочка получила травму. На мой повторный вопрос, почему это происшествие не квалифицируют как ДТП, в ГАИ ответили, что нет никакого фактического ущерба, дочка не ранена и не погибла», — вспоминает Дарья.
Однако на следующий день в школу, где учится дочь, сотрудники ГАИ приехали с проверкой. Делали акцент на том, что в ДТП виновата именно Диана, говорили учителям, что они не проводят должной разъяснительной работы с учениками, запросили характеристику на Диану. Но учителя и директор встали на сторону девочки.
До Сергея Журавлева, с которым журналист коротко успел пообщаться неделю назад, на этот раз дозвониться не удалось. Бывший руководитель аппарата Костромской областной думы перестал отвечать на звонки.
Как объяснил URA.RU директор московской коллегии адвокатов «Липцер, Ставицкая и партнеры» Дмитрий Аграновский, подобные ситуации регулируются статьей 12.27 части второй КоАП РФ. «Там указано, что оставление водителем места ДТП при отсутствии признаков уголовного деяния влечет лишение права управления транспортным средством на срок от одного до полутора лет, или же административный арест до 15 суток», — пояснил адвокат.
Аграновский дополнил, что уголовная ответственность для виновника ДТП может наступить после получения результатов медицинской экспертизы, если будет установлено причинение тяжкого вреда здоровью. Согласно первой части 264-ой статьи УК РФ, в таком случае предусмотрено максимальное наказание до трех лет лишения свободы.
ДТП в Костроме произошло 22 января этого года. Местные ГАИ и прокуратура официально сообщили о нем в своих сводках. Однако водитель не привлечен к ответственности. По информации URA.RU, связано это с тем, что за рулем мог находиться Сергей Журавлев, который на тот момент занимал должность руководителя аппарата Областной думы и был близок к губернатору региона Сергею Ситникову, у которого в этом году заканчивается срок полномочий, как и полномочия Облдумы. После этого происшествия чиновника без огласки уволили.
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