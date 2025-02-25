Жители Ямала считают, что «Морошка» не позволяет экономить на перелетах

Пользователи единой карты «Морошка» в ЯНАО отмечают, что не получается экономить на перелетах из аэропортов округа. Цены на услуги авиаперевозчика постоянно растут, и билеты быстро раскупаются. Поэтому некоторые северяне предпочитают летать из Сургута — это более выгодно и удобно в силу большего разнообразия маршрутов. Об этом агентству URA.RU рассказали читатели.
По данным опроса telegram-канала «Округ белых ночей», жители Ямала считают, что единая карта «Морошка» не позволяет экономить на перелетах из округа. С этим согласны 67% участников опроса. При этом 19% признались, что предпочитают летать из аэропорта Сургута, потому что так дешевле. И только 14% опрошенных всегда пользуются картой «Морошка» при покупке авиабилетов. В срезе приняли участие почти 400 читателей канала.
Как подчеркивает один из комментаторов опроса, география вылетов из Сургута обширнее и летать из ХМАО выгоднее. Проблема еще и в том, что в сезон отпусков образуется дефицит билетов, так как они быстро раскупаются.
Ранее в ЯНАО установили льготные тарифы на межмуниципальных перелетах на 2025 год. Пользователи единой картой «Морошка» смогут сэкономить на билетах в среднем до 2,5 тысячи рублей. При этом стоимость перелетов не изменится, сообщали в окружном правительстве.
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