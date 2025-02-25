Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц стал новым канцлером Германии, получив большинство голосов для того, чтобы занять пост председателя фракции ХДС/ХСС в Бундестаге. Об этом сообщает агентство Spiegel.
«Мерц утвержден на пост председателя фракции ХДС/ХСС в Бундестаге», — говорится в материале агентства. Там добавили, что на учредительном заседании он заручился поддержкой 98% голосов.
Фридрих Мерц, который стал победителем парламентских выборов в Германии, заявил, что европейским странам следует усилить оборонные способности, отметив, что Европа находится на грани серьезных конфликтов. Он также подчеркнул важность поддержания отношений с США, несмотря на возможные изменения в политике новой администрации.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.