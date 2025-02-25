Мерц стал новым канцлером Германии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
За Мерца проголосовало большинство депутатов
За Мерца проголосовало большинство депутатов Фото:

Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц стал новым канцлером Германии, получив большинство голосов для того, чтобы занять пост председателя фракции ХДС/ХСС в Бундестаге. Об этом сообщает агентство Spiegel.

«Мерц утвержден на пост председателя фракции ХДС/ХСС в Бундестаге», — говорится в материале агентства. Там добавили, что на учредительном заседании он заручился поддержкой 98% голосов.

Фридрих Мерц, который стал победителем парламентских выборов в Германии, заявил, что европейским странам следует усилить оборонные способности, отметив, что Европа находится на грани серьезных конфликтов. Он также подчеркнул важность поддержания отношений с США, несмотря на возможные изменения в политике новой администрации.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц стал новым канцлером Германии, получив большинство голосов для того, чтобы занять пост председателя фракции ХДС/ХСС в Бундестаге. Об этом сообщает агентство Spiegel. «Мерц утвержден на пост председателя фракции ХДС/ХСС в Бундестаге», — говорится в материале агентства. Там добавили, что на учредительном заседании он заручился поддержкой 98% голосов. Фридрих Мерц, который стал победителем парламентских выборов в Германии, заявил, что европейским странам следует усилить оборонные способности, отметив, что Европа находится на грани серьезных конфликтов. Он также подчеркнул важность поддержания отношений с США, несмотря на возможные изменения в политике новой администрации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...