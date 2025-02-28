Всемирный день гражданской обороны отмечается 1 марта каждого года. Накануне этого дня корреспонденты URA.RU в Кургане проникли в пару городских защитных сооружений, или как их еще называют в народе — бомбоубежищ. Содействие редакции в этом оказало курганское ГУ МЧС. Специалисты совместно с корреспондентами побывали в двух защитных сооружениях Кургана. Там URA.RU узнало, без чего не бывает убежищ, и дорого ли их содержать организациям. Об этом — в нашем материале.
«На секретном объекте смотреть в пол»
С такой шутки началось посещение первого бомбоубежища, которое находится в подвале одного из предприятий города. Однако, в каждой шутке есть и доля правды: местоположение объекта попросили не раскрывать. Поспешив согласиться, мы спускаемся вниз по обычной лестнице, которая становится гораздо круче, уходя на глубину под землю.
Повсюду — таблички, указатели, цитатники из свода правил. Сопровождающий нас сотрудник МЧС отмечает, что это убежище является лучшим в городе Кургане среди подобных сооружений первой группы. Такие убежища обладают вместимостью до 150 человек.
За двумя массивными дверями с маховиками, по сравнению с которыми входные двери в квартирах кажутся легкими жестянками, скрываются помещения убежища. Когда попадаешь внутрь, понимаешь — здесь гражданская оборона работает по всем правилам и не является пустым звуком. Такой бункер должен спасти людей от воздействия как обычных, так и ядерных средств поражения, а также от стихийного бедствия.
Краткая справка
На данный момент, в Курганской области насчитывается около 500 защитных сооружений. Они рассчитаны примерно на 200 тысяч человек. Необходимо понимать, что убежища находятся, как правило, при организациях и предприятиях. Они нужны, чтобы обеспечить безопасность работающей смены в случае бомбардировок или объявления чрезвычайной ситуации, в которой понадобится укрыть людей.
Сотрудники МЧС ведут подсчет и проверку укрытий. Также проводится смотр-конкурс, который выявляет лучшие убежища по категориям. Первая — это малые, до 150 человек. Вторая — средние, от 150 до 600. Третья — крупные, более 600 человек.
Сопровождающий нас специалист подтверждает: в регионе примерно столько и есть укрытий. Мы идем вглубь, чтобы увидеть, как выглядит бомбоубежище первой категории.
Сотовой связи нет
Сразу после двух дверей в подземный бункер стоят столы и стулья. Очень похоже на класс, но на самом деле здесь укрытым гражданам будут проводить инструктаж. На обучающем стенде — манекен в защитном костюме и противогазы.
Помимо специалиста МЧС нас сопровождает уполномоченный по гражданской обороне предприятия. Этот человек ведет всю работу по поддержанию работоспособности и соответствия убежища всем формулярам. Нам показывают все помещения, приборы, выходы и другие необходимые атрибуты убежища.
В центральной части помещения стоят ящики с противогазами, фильтрами к ним и защитными костюмами. В отдельной комнате — пункт управления городом. Запасный, разумеется. Здесь — большая карта Кургана и несколько телефонных аппаратов. Отсюда можно давать команды в другие пункты по обычной проводной связи. Сотовые аппараты в убежище не ловят совсем. Также имеется радиоточка.
Что должно быть в защитном сооружении ГО
В обязательном порядке должно быть помещение с фильтрами-поглотителями воздуха. На бункер такой вместимости их должно быть не менее трех-пяти штук. В укрытиях других групп — больше. Поступающий по трубам воздух проходит сквозь них и очищается от вредных для человека примесей. У фильтров есть свои сроки годности, составляют они год. Учитывая, что каждый стоит более 190 тысяч рублей, можно посчитать, что только на них уходит около от 570 до 950 тысяч рублей ежегодного содержания. Все остальные комплектующие — тоже не из дешевых.
Второй пункт — расширительная камера. Это приспособление за компактной бронированной ставней, которая снижает давление проскочившей взрывной волны до безопасного для людей уровня. Камера ставится в вентиляцию по ходу движения волны и приваривается к полу. Устройство рассчитано на высокую нагрузку.
Обязательным условием является наличие запасного выхода. Его можно найти по указателям, бронированная дверь ведет на открытый воздух. Кстати, все герметично-защитные двери (за исключением запасного выхода), содержатся в открытом виде с деревянными подпорами — чтобы не проседали под собственным весом. Мы попросили, и для нас одну из таких дверей закрыли и открыли при помощи маховика.
В убежище должно быть электричество. Если выключается основное питание, то работает дизельная мини-электростанция. Также должен иметься санузел с водой. В том числе резервуары для аварийного запаса питьевой воды. Телефонная связь — также в списке требований.
Люди внутри убежища
Любое убежище создается для людей. На всех предприятиях, где они есть — для своего коллектива. Поэтому внутри для них предусмотрены основные минимальные условия существования. Чтобы люди могли отдыхать, внутри бомбоубежищ есть двух- или трехуровневые нары. Конечно же, не обойтись без медицинского пункта или аптечек. Внутри укрытия гражданам раздадут средства индивидуальной защиты.
Уполномоченный, получив соответствующее предупреждение, готовит само укрытие к приему людей, делает заказ на необходимое количество продуктов. В бункере есть огнетушители, пожарный щит и инструменты. Некоторые организации снабжают сооружения дополнительными инструментами, которые помогут им в преодолении возможных завалов и повреждений корпуса убежища.
Спускаются сотрудники предприятия в бункер по всем нам знакомому сигналу воздушной тревоги. В таких малых сооружениях по нормативам люди могут проводить до двух суток. Состояние воздуха внутри контролируется газоанализаторами, повсюду имеются гигрометры для расчета температуры и влажности.
Внутри развешаны информационные доски. Здесь можно узнать, как себя вести внутри убежища. На санитарных постах имеется информация по оказанию первой помощи.
Работа уполномоченных по ГО
Абы кого в уполномоченные не берут. Такой сотрудник должен проходить обучение в специализированных учреждениях. После аттестации он становится ответственным за соблюдение правил гражданской обороны на вверенном ему участке. Он уже сам проводит инструктаж в коллективе: люди узнают правила и маршруты следования в свое защитное сооружение в случае тревоги.
От уполномоченного зависит соблюдение сроков годности и замены оборудования. Работа ответственная, ведь от него зависит вероятное спасение коллег в случае ЧС. Те уполномоченные, которых мы видели, стараются держать убежища в полном порядке в соответствии со сводом правил.
Оба бомбоубежища, где мы побывали, являются одними из лучших в Кургане. Но когда представляешь длительное нахождение там совместно с сотней других человек, то становится не по себе. Приходит понимание, что посещать такие сооружения лучше всего во время экскурсий, без применения по назначению.
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