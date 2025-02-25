Оленеводы ХМАО готовятся к участию в конкурсе профессионального мастерства

В столицу ХМАО приедут 30 оленеводов из Нижневартовского, Белоярского, Березовского, Сургутского и Ханты-Мансийского районов. Все они будут участвовать в конкурсе профессионального мастерства на Кубок губернатора Югры. Больше всего участников прибудет из Нижневартовского района, сообщили в мэрии муниципалитета.
«Представители Нижневартовского района (оленеводы из Агана, Варьегана и Корликов — прим. URA.RU) примут участие в Конкурсе профессионального мастерства среди оленеводов, который состоится в Ханты-Мансийске… Всего 24 жителя района направятся в окружную столицу… В конкурсе примут участие 30 оленеводов из пяти муниципалитетов округа: Нижневартовского, Белоярского, Березовского, Сургутского и Ханты-Мансийского районов», — написано в telegram-канале ведомства.
Северяне поборются за звания «Абсолютного чемпиона», «Чемпиона многоборья», «Ветерана оленеводства», «Самого молодого оленевода» и так далее. Среди дисциплин — гонки на оленьих упряжках, на простых и охотничьих лыжах, метание тынзяна на хорей, укладка и перевозка дров на нарте, снаряжение и разборка оленьей упряжи. Победители каждой номинации в качестве главного приза получат снегоходы, а остальные участники — ценные призы от организаторов.
Для зрителей же будут подготовлены обширная культурно-развлекательная программа, катание на оленьих упряжках — оленеводы привезут с собой 17 животных, работа ремесленных мастерских, фотовыставка «Оленеводы в лицах» и многое другое. Также гости мероприятия смогут поучаствовать в голосовании за приз зрительских симпатий.
Губернатор ХМАО Руслан Кухарук приехал в Белоярский район в поселок Казым, чтобы отметить свой первый День оленевода в статусе главы региона, а также принять участие в торжественном открытии Олимпиады оленеводов. По его мнению, площадки, выставки, ярмарка местных товаров — прекрасная возможность поддержать ямальских производителей.
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