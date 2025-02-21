Кухарук поделился впечатлениями со своего первого Дня оленевода в роли главы ХМАО

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук приехал в Белоярский район в поселок Казым, чтобы отметить свой первый День оленевода в статусе главы региона, а также принять участие в торжественном открытии Олимпиады оленеводов. По его мнению, площадки, выставки, ярмарка местных товаров — прекрасная возможность поддержать ямальских производителей.
«В поселке Казым принял участие в торжественном открытии Олимпиады оленеводов… Посетил интерактивные площадки и выставки, а также ярмарку товаров местного производства. Здесь представлены уникальные изделия и продукция, созданные руками наших мастеров. Это прекрасная возможность поддержать местных производителей», — написал он в своем telegram-канале.
В Казыме в этот день собралось более 3 200 участников — жителей и гостей Белоярского района. Главное событие праздника — гонки на оленьих упряжках. Они зарядили участников духом соперничества, а зрителей — спортивным интересом. Первое место гонок занял Иван Попов. Кухарук поздравил его с победой и пожелал новых высот.
По приглашению оленеводов Кухарук принял участие в спортивных состязаниях, которые сохраняют традиции и культуру коренных народов Югры и Севера. Также глава региона поздравил всех югорчан с Днем оленевода.
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