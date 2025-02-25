В Екатеринбурге продают редкий британский кабриолет

В поселке Исток (Екатеринбург) продают ретро кабриолет Triumph Spitfire. Машина была выпущена в 1977 году и продается за 2,8 миллиона рублей. Объявление о продаже появилось на сайте Avito.
«Ретpo кабриолет в хoрошeм cостoянии. Автомобиль куплен мной лично в Германии г. Дортмунд, на нем своим ходом я доехал до Берлина а затем через Польшу до Бреста», — написано в объявлении. По словам продавца, машина регулярно проходит все техосмотры и находится в прекрасном состоянии. Также он отметил, что готов доставить автомобиль в любой город страны за отдельную цену.
Triumph Spitfire 1977 года — это лёгкий и стильный британский родстер. оснащеный 1,5-литровым мотором. Считается достаточно редким, по данным из открытых источников, всего было выпущено около 95 тысяч таких машин.
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