25 февраля 2025

В Екатеринбурге продают редкий британский кабриолет

© Служба новостей «URA.RU»
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В поселке Исток (Екатеринбург) продают ретро кабриолет Triumph Spitfire. Машина была выпущена в 1977 году и продается за 2,8 миллиона рублей. Объявление о продаже появилось на сайте Avito.

«Ретpo кабриолет в хoрошeм cостoянии. Автомобиль куплен мной лично в Германии г. Дортмунд, на нем своим ходом я доехал до Берлина а затем через Польшу до Бреста», — написано в объявлении. По словам продавца, машина регулярно проходит все техосмотры и находится в прекрасном состоянии. Также он отметил, что готов доставить автомобиль в любой город страны за отдельную цену.

Triumph Spitfire 1977 года — это лёгкий и стильный британский родстер. оснащеный 1,5-литровым мотором. Считается достаточно редким, по данным из открытых источников, всего было выпущено около 95 тысяч таких машин.

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В поселке Исток (Екатеринбург) продают ретро кабриолет Triumph Spitfire. Машина была выпущена в 1977 году и продается за 2,8 миллиона рублей. Объявление о продаже появилось на сайте Avito. «Ретpo кабриолет в хoрошeм cостoянии. Автомобиль куплен мной лично в Германии г. Дортмунд, на нем своим ходом я доехал до Берлина а затем через Польшу до Бреста», — написано в объявлении. По словам продавца, машина регулярно проходит все техосмотры и находится в прекрасном состоянии. Также он отметил, что готов доставить автомобиль в любой город страны за отдельную цену. Triumph Spitfire 1977 года — это лёгкий и стильный британский родстер. оснащеный 1,5-литровым мотором. Считается достаточно редким, по данным из открытых источников, всего было выпущено около 95 тысяч таких машин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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