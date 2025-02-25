В ХМАО стремительно дорожают продукты

В ХМАО сильно подорожали продукты. Так, всего за месяц цена на мясные консервы для детского питания поднялась на 85 рублей, на сосиски — на 58 рублей, а на водку — на 53. Об этом свидетельствуют данные Тюменьстата.
«14-20 января. Консервы мясные для детского питания: 1088 рублей. Сосиски: 592 рубля. Водка: 800 рублей… 11-17 февраля. Консервы мясные для детского питания: 1173 рубля. Сосиски: 650 рублей. Водка: 853рубля», — написано в аналитических материалах.
Помимо этого подорожали: говядина (на 18 рублей), маргарин (на 15 рублей), рыба (на 13 рублей), вареная колбаса (на 11 рублей), творог (на 11 рублей), сухие смеси для детей (на 13 рублей) и помидоры (на 11 рублей). Также есть и продукт который заметно упал в цене — это сливочное масло. Если в январе оно стоило 1343 рубля, то сейчас его стоимость равна 1330. Остальные продукты подорожали незначительно.
В ХМАО подорожали продукты для блинов. По данным Росстата, в феврале выросли в цене яйца, сливочное и подсолнечное масло.
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