В ХМАО в преддверии масленицы подорожали ингредиенты для блинов

В ХМАО, по данным Росстата, в феврале выросли в цене яйца, сливочное и подсолнечное масло. Индекс блинов в Югре выше, чем в среднем по России.
За минувшие две недели в Югре сильнее всего подорожало сливочное масло — почти на 20 рублей за килограмм. В среднем его цена 1342 рубля. Также наблюдается рост на яйца куриные, десяток подорожал на 1 рубль. Прибавило в цене масло подсолнечное — плюс 46 копеек, как итог литр в ХМАО сейчас в среднем стоит 159,76 рубля.
Прежними остались цены на муку — 67,88 рубля за килограмм и сахар — 82,31 рубля за килограмм. На три копейки дешевле стало молоко 2,5-3,2% жирности — 109,21 рубля за литр, на три рубля упала в цене сметана — 392,88 рубля за килограмм.
Индекс блинов в ХМАО выше, чем в среднем по России. По подсчетам URA.RU, югорчанам потребуется примерно 143 рубля, чтобы испечь блины по классическому рецепту (мука пшеничная — 130 г, молоко — 300 мл, яйца — 3 штуки, сахар — 30 г, масло сливочное — 40 г). Цена того же рецепта по стране — 121 рубль, следует из заключения Руспродсоюза.
«Средняя стоимость приготовления порции блинов на семью из четырех человек в России за год выросла на 14,2%, до 121 рубля», — сообщает ассоциация поставщиков и производителей Руспродсоюз в своем telegram-канале. Аналитики отметили, что сметана и мед, которые чаще всего подают к блинам, за год в России подорожали на 20,8% и 5,7% соответственно.
Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийске на 5-6% увеличились цены на говядину, сосиски и водку. Подорожание произошло всего за месяц.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!