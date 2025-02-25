25 февраля 2025

В ЯНАО неизвестный пробрался в приют и выпустил на улицу больных собак

© Служба новостей «URA.RU»
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В Мужах из приюта сбежали 20 собак
В Мужах из приюта сбежали 20 собак Фото:

В селе Мужи (Шурышкарский район ЯНАО) мужчина пролез под воротами приюта для животных, открыл все вольеры и впустил на улицы собак. Сбежало 20 животных. Многие из них совсем недавно перенесли операции или прошли вакцинации, поэтому нуждаются в медицинской помощи.

«Ночью в Мужах неизвестный проник в приют для животных и выпустил на свободу всех собак, в результате чего 20 четвероногих сбежали. Камеры зафиксировали, как злоумышленник пролез под забором и открыл вольеры… Многие из животных нуждаются в медицинской помощи после операций или вакцинации», — передает «ТРВ Мужи».

Мотивы действий мужчины неясны. Специалисты уже начали отлов собак, однако предупреждают жителей — некоторые из них могут быть агрессивны. Сотрудники приюта объявили награду в пять тысяч рублей за информацию о злоумышленнике.

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В селе Мужи (Шурышкарский район ЯНАО) мужчина пролез под воротами приюта для животных, открыл все вольеры и впустил на улицы собак. Сбежало 20 животных. Многие из них совсем недавно перенесли операции или прошли вакцинации, поэтому нуждаются в медицинской помощи. «Ночью в Мужах неизвестный проник в приют для животных и выпустил на свободу всех собак, в результате чего 20 четвероногих сбежали. Камеры зафиксировали, как злоумышленник пролез под забором и открыл вольеры… Многие из животных нуждаются в медицинской помощи после операций или вакцинации», — передает «ТРВ Мужи». Мотивы действий мужчины неясны. Специалисты уже начали отлов собак, однако предупреждают жителей — некоторые из них могут быть агрессивны. Сотрудники приюта объявили награду в пять тысяч рублей за информацию о злоумышленнике.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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