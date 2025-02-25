В ЯНАО неизвестный пробрался в приют и выпустил на улицу больных собак

В селе Мужи (Шурышкарский район ЯНАО) мужчина пролез под воротами приюта для животных, открыл все вольеры и впустил на улицы собак. Сбежало 20 животных. Многие из них совсем недавно перенесли операции или прошли вакцинации, поэтому нуждаются в медицинской помощи.
«Ночью в Мужах неизвестный проник в приют для животных и выпустил на свободу всех собак, в результате чего 20 четвероногих сбежали. Камеры зафиксировали, как злоумышленник пролез под забором и открыл вольеры… Многие из животных нуждаются в медицинской помощи после операций или вакцинации», — передает «ТРВ Мужи».
Мотивы действий мужчины неясны. Специалисты уже начали отлов собак, однако предупреждают жителей — некоторые из них могут быть агрессивны. Сотрудники приюта объявили награду в пять тысяч рублей за информацию о злоумышленнике.
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