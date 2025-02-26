Российские банки ввели комиссию за покупку новых долларов

СДМ-банк и ВТБ ввели комиссию на покупку долларов нового образца
© Служба новостей «URA.RU»
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СДМ-банк ввел комиссию размером 200 рублей за обмен рублей на новые доллары
СДМ-банк ввел комиссию размером 200 рублей за обмен рублей на новые доллары Фото:

СДМ-банк и ВТБ ввели комиссию на приобретение новых долларов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Клиенты СДМ-банка при покупке долларов нового образца должны заплатить комиссию, <...> приобретая валюту в кассе кредитной организации», — передает агентство. Там уточнили, что комиссия составляет 200 рублей. При обмене на доллары, выпущенные до 2013 года, комиссия не взималась.

В колл-центре ВТБ также подтвердили РИА Новостям наличие комиссии за покупку долларов нового образца. Другие опрошенные банки сообщили об отсутствии такой комиссии у них. Однако они указали, что новых долларовых купюр в их отделениях может не быть в наличии.

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СДМ-банк и ВТБ ввели комиссию на приобретение новых долларов. Об этом сообщает РИА Новости. «Клиенты СДМ-банка при покупке долларов нового образца должны заплатить комиссию, <...> приобретая валюту в кассе кредитной организации», — передает агентство. Там уточнили, что комиссия составляет 200 рублей. При обмене на доллары, выпущенные до 2013 года, комиссия не взималась. В колл-центре ВТБ также подтвердили РИА Новостям наличие комиссии за покупку долларов нового образца. Другие опрошенные банки сообщили об отсутствии такой комиссии у них. Однако они указали, что новых долларовых купюр в их отделениях может не быть в наличии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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