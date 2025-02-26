Российские банки ввели комиссию за покупку новых долларов

СДМ-банк и ВТБ ввели комиссию на приобретение новых долларов. Об этом сообщает РИА Новости.
«Клиенты СДМ-банка при покупке долларов нового образца должны заплатить комиссию, <...> приобретая валюту в кассе кредитной организации», — передает агентство. Там уточнили, что комиссия составляет 200 рублей. При обмене на доллары, выпущенные до 2013 года, комиссия не взималась.
В колл-центре ВТБ также подтвердили РИА Новостям наличие комиссии за покупку долларов нового образца. Другие опрошенные банки сообщили об отсутствии такой комиссии у них. Однако они указали, что новых долларовых купюр в их отделениях может не быть в наличии.
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