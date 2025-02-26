Россиян предупредили о риске остаться без пенсии из-за одной ошибки

Экономист Балынин: неофициальная работа лишит россиян пенсии
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С 18 лет нужно откладывать денежные средства для обеспечения себя в старости, отметил Балынин
С 18 лет нужно откладывать денежные средства для обеспечения себя в старости, отметил Балынин Фото:

Незарегистрированная трудовая деятельность может привести к полной утрате права на получение пенсии. Об этом сообщил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Первая ключевая ошибка — это неофициальная работа. Такая ошибка приводит не только к снижению объема сформированных пенсионных прав, но и может вообще лишить человека пенсии при достижении общеустановленного пенсионного возраста», — рассказал Балынин в разговоре с «Газетой.Ru». Он уточнил, что в таком случае выход на пенсию будет отсрочен на пять лет, в результате чего гражданин потеряет более 796 тысяч рублей. 

Еще одна распространенная ошибка, по мнению Балынина, заключается в игнорировании необходимости формирования личных сбережений для обеспечения себя в старости. Балынин настаивает на важности следования правилу «1-7-25» с 18 лет: копить 1% от каждого дохода для долгосрочной финансовой безопасности, а 7% — на решение краткосрочных и среднесрочных финансовых задач. Третьей ошибкой является неправильная оценка ожидаемой продолжительности жизни. По мнению Балынина, многие люди считают, что не доживут до пенсии. Он призывает учитывать в финансовом планировании использование накопленных к пенсии средств на период в 25-30 лет.

Ранее Балынин сообщил, что россияне, обладающие значительным страховым стажем, имеют возможность ухода на пенсию на два года ранее установленного возраста. Мужчины с 42 годами стажа и женщины с 37 годами стажа могут претендовать на досрочное оформление пенсии в возрасте 60 и 55 лет соответственно, передает «360.ru».

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Незарегистрированная трудовая деятельность может привести к полной утрате права на получение пенсии. Об этом сообщил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин . «Первая ключевая ошибка — это неофициальная работа. Такая ошибка приводит не только к снижению объема сформированных пенсионных прав, но и может вообще лишить человека пенсии при достижении общеустановленного пенсионного возраста», — рассказал Балынин в разговоре с «Газетой.Ru». Он уточнил, что в таком случае выход на пенсию будет отсрочен на пять лет, в результате чего гражданин потеряет более 796 тысяч рублей.  Еще одна распространенная ошибка, по мнению Балынина, заключается в игнорировании необходимости формирования личных сбережений для обеспечения себя в старости. Балынин настаивает на важности следования правилу «1-7-25» с 18 лет: копить 1% от каждого дохода для долгосрочной финансовой безопасности, а 7% — на решение краткосрочных и среднесрочных финансовых задач. Третьей ошибкой является неправильная оценка ожидаемой продолжительности жизни. По мнению Балынина, многие люди считают, что не доживут до пенсии. Он призывает учитывать в финансовом планировании использование накопленных к пенсии средств на период в 25-30 лет. Ранее Балынин сообщил, что россияне, обладающие значительным страховым стажем, имеют возможность ухода на пенсию на два года ранее установленного возраста. Мужчины с 42 годами стажа и женщины с 37 годами стажа могут претендовать на досрочное оформление пенсии в возрасте 60 и 55 лет соответственно, передает «360.ru».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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