Минобороны РФ: Украина запустила более сотни дронов по России

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили 128 беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 128 украинских беспилотных летательных аппаратов», — уточнили в российском военном ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале министерства.
Большинство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) были сбиты над территорией Краснодарского края и Республики Крым. Наибольшее количество беспилотников было обнаружено и уничтожено над Краснодарским краем — 83 БПЛА и над Республикой Крым — 30 дронов. Также были зафиксированы и перехвачены беспилотники над акваториями Азовского и Черного морей, а также над территориями Брянской и Курской областей.
За февраль 2025 года Киев несколько раз запускал под сотню беспилотников в направлении российских территорий. В начале месяца количество приблизилось к двум сотням.
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