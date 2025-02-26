Минобороны РФ: Украина запустила более сотни дронов по России

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ВСУ запустили 128 дронов за ночь, все они были успешно сбиты ПВО
ВСУ запустили 128 дронов за ночь, все они были успешно сбиты ПВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили 128 беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. 

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 128 украинских беспилотных летательных аппаратов», — уточнили в российском военном ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале министерства.

Большинство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) были сбиты над территорией Краснодарского края и Республики Крым. Наибольшее количество беспилотников было обнаружено и уничтожено над Краснодарским краем — 83 БПЛА и над Республикой Крым — 30 дронов. Также были зафиксированы и перехвачены беспилотники над акваториями Азовского и Черного морей, а также над территориями Брянской и Курской областей.

За февраль 2025 года Киев несколько раз запускал под сотню беспилотников в направлении российских территорий. В начале месяца количество приблизилось к двум сотням. 

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Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили 128 беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.  «В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 128 украинских беспилотных летательных аппаратов», — уточнили в российском военном ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале министерства. Большинство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) были сбиты над территорией Краснодарского края и Республики Крым. Наибольшее количество беспилотников было обнаружено и уничтожено над Краснодарским краем — 83 БПЛА и над Республикой Крым — 30 дронов. Также были зафиксированы и перехвачены беспилотники над акваториями Азовского и Черного морей, а также над территориями Брянской и Курской областей. За февраль 2025 года Киев несколько раз запускал под сотню беспилотников в направлении российских территорий. В начале месяца количество приблизилось к двум сотням. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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