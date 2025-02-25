25 февраля 2025

В Пермском крае побит температурный рекорд тепла 37-летней давности

© Служба новостей «URA.RU»
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До +1,9°С воздух прогрелся в Кочево. В Перми максимум составил -1,9°С
До +1,9°С воздух прогрелся в Кочево. В Перми максимум составил -1,9°С Фото:

В Прикамье 25 февраля был побит суточный рекорд тепла 1988 года. На территории региона наблюдались кратковременные оттепели.

«Прежний суточный рекорд — от 1988 года перекрыт на 0,8°С. Также до +1,9°С воздух прогрелся в Кочево. В Перми максимум составил -1,9°С», — сообщает ГИС-центр ПГНИУ. 

Причин у явления несколько. Первая связана с разрушением температурной инверсии. Это когда температура воздуха растет в атмосфере, вместо обычного снижения. Вторая — это поступление теплой массы при малооблачной и безветренной погоде.

Ранее URA.RU сообщало, что Пермский край накрыл гребень повышенного давления. Показатель достиг отметки в 764 миллиметров ртутного столба. Для сравнения, нормальное атмосферное давление не должно превышать 748 миллиметров ртутного столба.

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В Прикамье 25 февраля был побит суточный рекорд тепла 1988 года. На территории региона наблюдались кратковременные оттепели. «Прежний суточный рекорд — от 1988 года перекрыт на 0,8°С. Также до +1,9°С воздух прогрелся в Кочево. В Перми максимум составил -1,9°С», — сообщает ГИС-центр ПГНИУ.  Причин у явления несколько. Первая связана с разрушением температурной инверсии. Это когда температура воздуха растет в атмосфере, вместо обычного снижения. Вторая — это поступление теплой массы при малооблачной и безветренной погоде. Ранее URA.RU сообщало, что Пермский край накрыл гребень повышенного давления. Показатель достиг отметки в 764 миллиметров ртутного столба. Для сравнения, нормальное атмосферное давление не должно превышать 748 миллиметров ртутного столба.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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