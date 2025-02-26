Shot: в аэропортах Северного Кавказа введен план «Ковер»

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В региона Северного Кавказа аэропортами введен план «Ковер» из-за потенциальной атаки беспилотников
В региона Северного Кавказа аэропортами введен план «Ковер» из-за потенциальной атаки беспилотников Фото:

Четыре аэропорта на территории Северного Кавказа ввели план «Ковер». Об этом сообщает Shot. Спустя время в Росавиации опровергли информацию.

«План „Ковер“ ввели в четырех аэропортах Северного Кавказа», — передают авторы канала. По их данным, ограничения на отправку и прилет рейсов введены в Минеральных Водах, Нальчике, Грозном и во Владикавказе. Причиной, предварительно, называют атаку вражеских беспилотников. В регионах Северного Кавказа также веден режим беспилотной опасности.

URA.RU подало запрос в Росавиацию. Ответ ожидается.

Ночью сообщалось о введении плана «Ковер» в аэропорту Сочи. Об этом сообщали в Росавиации.

Обновлено 10:38: аэропорты в городах Минеральные Воды, Нальчик, Грозный и Владикавказ на 8.35 (МСК) работают штатно. Об этом сообщил telegram-канал «Представитель Росавиации».

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Четыре аэропорта на территории Северного Кавказа ввели план «Ковер». Об этом сообщает Shot. Спустя время в Росавиации опровергли информацию. «План „Ковер“ ввели в четырех аэропортах Северного Кавказа», — передают авторы канала. По их данным, ограничения на отправку и прилет рейсов введены в Минеральных Водах, Нальчике, Грозном и во Владикавказе. Причиной, предварительно, называют атаку вражеских беспилотников. В регионах Северного Кавказа также веден режим беспилотной опасности. URA.RU подало запрос в Росавиацию. Ответ ожидается. Ночью сообщалось о введении плана «Ковер» в аэропорту Сочи. Об этом сообщали в Росавиации. Обновлено 10:38: аэропорты в городах Минеральные Воды, Нальчик, Грозный и Владикавказ на 8.35 (МСК) работают штатно. Об этом сообщил telegram-канал «Представитель Росавиации».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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