Shot: в аэропортах Северного Кавказа введен план «Ковер»

Четыре аэропорта на территории Северного Кавказа ввели план «Ковер». Об этом сообщает Shot. Спустя время в Росавиации опровергли информацию.
«План „Ковер“ ввели в четырех аэропортах Северного Кавказа», — передают авторы канала. По их данным, ограничения на отправку и прилет рейсов введены в Минеральных Водах, Нальчике, Грозном и во Владикавказе. Причиной, предварительно, называют атаку вражеских беспилотников. В регионах Северного Кавказа также веден режим беспилотной опасности.
URA.RU подало запрос в Росавиацию. Ответ ожидается.
Ночью сообщалось о введении плана «Ковер» в аэропорту Сочи. Об этом сообщали в Росавиации.
Обновлено 10:38: аэропорты в городах Минеральные Воды, Нальчик, Грозный и Владикавказ на 8.35 (МСК) работают штатно. Об этом сообщил telegram-канал «Представитель Росавиации».
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