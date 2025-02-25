Аэропорт Сочи закрыли на фоне сообщений о плане «Ковер»

Аэропорт Сочи временно закрыли, из-за чего самолеты перенаправили на запасные аэродромы
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Аэропорт Сочи временно не принимает и не отправляет рейсы ради соблюдения безопасности авиаперевозок. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. Telegram-канал Shot сообщал, что в авиагавани ввели план «Ковер»
«Временные ограничения введены на работу аэропорта Сочи. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы», — в своем telegram-канале написал Кореняко.
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