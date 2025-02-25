25 февраля 2025

Аэропорт Сочи закрыли на фоне сообщений о плане «Ковер»

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Аэропорт Сочи временно закрыли, из-за чего самолеты перенаправили на запасные аэродромы
Аэропорт Сочи временно закрыли, из-за чего самолеты перенаправили на запасные аэродромы Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Аэропорт Сочи временно не принимает и не отправляет рейсы ради соблюдения безопасности авиаперевозок. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. Telegram-канал Shot сообщал, что в авиагавани ввели план «Ковер»

«Временные ограничения введены на работу аэропорта Сочи. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы», — в своем telegram-канале написал Кореняко.

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Аэропорт Сочи временно не принимает и не отправляет рейсы ради соблюдения безопасности авиаперевозок. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. Telegram-канал Shot сообщал, что в авиагавани ввели план «Ковер» «Временные ограничения введены на работу аэропорта Сочи. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы», — в своем telegram-канале написал Кореняко.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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