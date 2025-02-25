25 февраля 2025

Пермяков стали чаще звать работать на завод

Число откликов на производственные вакансии в Пермском крае выросло на 78%
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Самый значительный рост оплаты труда зафиксирован у электромонтажников
Самый значительный рост оплаты труда зафиксирован у электромонтажников Фото:

Работодатели активнее стали приглашать жителей Прикамья трудоустроиться на производство. В целом, количество вакансий на заводах увеличилось на 4%, если сравнивать со статистикой декабря 2024 года. При этом растет и интерес самих пермяков. Число откликов на такие вакансии за год выросло 78%, а зарплаты в этой сфере — на 12%.

«Самый значительный рост оплаты труда зафиксирован у электромонтажников — на 27% (до 54 тысяч рублей). В топе также контролеры ОТК. Прибавка к зарплате у них составила 25% и достигла 50 тысяч рублей. Далее идут инженеры по качеству (рост на 20%, до 60 тысяч рублей), начальники производства (плюс 18%, 70,5 тысяч рублей) и операторы станков с ЧПУ (увеличение на 13%, до 90 тысяч рублей), — сообщается на сайте по поиску вакансий „Зарплата.ру“.

По данным аналитиков, зарплаты в производственной сфере Прикамья сейчас одни из самых высоких. Однако вскоре рост может замедлится. Работодателям нужно будет прилагать усилия, чтобы удержать ценных сотрудников, предлагая конкурентоспособную оплату труда.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Работодатели активнее стали приглашать жителей Прикамья трудоустроиться на производство. В целом, количество вакансий на заводах увеличилось на 4%, если сравнивать со статистикой декабря 2024 года. При этом растет и интерес самих пермяков. Число откликов на такие вакансии за год выросло 78%, а зарплаты в этой сфере — на 12%. «Самый значительный рост оплаты труда зафиксирован у электромонтажников — на 27% (до 54 тысяч рублей). В топе также контролеры ОТК. Прибавка к зарплате у них составила 25% и достигла 50 тысяч рублей. Далее идут инженеры по качеству (рост на 20%, до 60 тысяч рублей), начальники производства (плюс 18%, 70,5 тысяч рублей) и операторы станков с ЧПУ (увеличение на 13%, до 90 тысяч рублей), — сообщается на сайте по поиску вакансий „Зарплата.ру“. По данным аналитиков, зарплаты в производственной сфере Прикамья сейчас одни из самых высоких. Однако вскоре рост может замедлится. Работодателям нужно будет прилагать усилия, чтобы удержать ценных сотрудников, предлагая конкурентоспособную оплату труда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...