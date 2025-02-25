Пермяков стали чаще звать работать на завод

Работодатели активнее стали приглашать жителей Прикамья трудоустроиться на производство. В целом, количество вакансий на заводах увеличилось на 4%, если сравнивать со статистикой декабря 2024 года. При этом растет и интерес самих пермяков. Число откликов на такие вакансии за год выросло 78%, а зарплаты в этой сфере — на 12%.
«Самый значительный рост оплаты труда зафиксирован у электромонтажников — на 27% (до 54 тысяч рублей). В топе также контролеры ОТК. Прибавка к зарплате у них составила 25% и достигла 50 тысяч рублей. Далее идут инженеры по качеству (рост на 20%, до 60 тысяч рублей), начальники производства (плюс 18%, 70,5 тысяч рублей) и операторы станков с ЧПУ (увеличение на 13%, до 90 тысяч рублей), — сообщается на сайте по поиску вакансий „Зарплата.ру“.
По данным аналитиков, зарплаты в производственной сфере Прикамья сейчас одни из самых высоких. Однако вскоре рост может замедлится. Работодателям нужно будет прилагать усилия, чтобы удержать ценных сотрудников, предлагая конкурентоспособную оплату труда.
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