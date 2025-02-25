Задержанные из-за непогоды вертолеты в ЯНАО вылетают по назначению

В Салехарде 25 февраля были задержаны все внутренние рейсы вертолетов
Все внутренние авиарейсы на вертолетах из аэропорта Салехарда 26 февраля были совершены по назначению. Информация размещена на электронном табло аэропорта.
С утра было совершено несколько вылетов в села Яр-Сале, Мыс-Каменный, Сеяху и Новый Порт. Вылеты в Екатеринбург, Москву, Тюмень и Санкт-Петербург также планируются по расписанию.
Онлайн-табло аэропорта в Салехарде
Ранее URA.RU сообщало, что 25 февраля в аэропорту Салехарда были задержаны все внутренние рейсы вертолетов авиакомпании «Ямал». Пресс-служба аэропорта сообщила, что такие меры были предприняты из-за неблагоприятных погодных условий.
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