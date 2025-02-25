25 февраля 2025

Задержанные из-за непогоды вертолеты в ЯНАО вылетают по назначению

© Служба новостей «URA.RU»
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В Салехарде 25 февраля были задержаны все внутренние рейсы вертолетов
В Салехарде 25 февраля были задержаны все внутренние рейсы вертолетов Фото:

Все внутренние авиарейсы на вертолетах из аэропорта Салехарда 26 февраля были совершены по назначению. Информация размещена на электронном табло аэропорта.

С утра было совершено несколько вылетов в села Яр-Сале, Мыс-Каменный, Сеяху и Новый Порт. Вылеты в Екатеринбург, Москву, Тюмень и Санкт-Петербург также планируются по расписанию.

Онлайн-табло аэропорта в Салехарде
Онлайн-табло аэропорта в Салехарде
Фото:

Ранее URA.RU сообщало, что 25 февраля в аэропорту Салехарда были задержаны все внутренние рейсы вертолетов авиакомпании «Ямал». Пресс-служба аэропорта сообщила, что такие меры были предприняты из-за неблагоприятных погодных условий.

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Все внутренние авиарейсы на вертолетах из аэропорта Салехарда 26 февраля были совершены по назначению. Информация размещена на электронном табло аэропорта. С утра было совершено несколько вылетов в села Яр-Сале, Мыс-Каменный, Сеяху и Новый Порт. Вылеты в Екатеринбург, Москву, Тюмень и Санкт-Петербург также планируются по расписанию. Ранее URA.RU сообщало, что 25 февраля в аэропорту Салехарда были задержаны все внутренние рейсы вертолетов авиакомпании «Ямал». Пресс-служба аэропорта сообщила, что такие меры были предприняты из-за неблагоприятных погодных условий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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