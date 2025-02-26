Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил интерес к российским запасам редкоземельных металлов. В свою очередь, президент России Владимир Путин в ходе интервью отметил возможность сотрудничества между РФ и США в области добычи этих металлов и экспорта алюминия в Соединенные Штаты. Что такое редкоземельные металлы, о которых идет речь, и для чего они применяются — в материале URA.RU.
Что такое РЗМ
В список редкоземельных элементов входят 17 металлов, среди которых скандий, иттрий, лантан, церий, прометий, неодим, самарий, европий, гадолиний, тербий, диспрозий, гольмий, эрбий, тулий, иттербий, лутеций и празеодим. Эти металлы характеризуются широким распространением в природе, однако их концентрация в месторождениях обычно невысока, что делает их добычу трудоемкой и экономически затратной.
Согласно информации Министерства природных ресурсов России, в стране насчитывается 15 видов или 28,5 миллиона тонн редкоземельных металлов. В общей сложности запасы 29 видов редких металлов оцениваются в 658 миллионов тонн. В России разведано 18 месторождений, содержащих эти металлы. Как отмечает министр природных ресурсов Александр Козлов, Россия обладает потенциалом для обеспечения текущих мировых потребностей в редкоземельных ресурсах на период свыше ста лет.
Где используются редкоземельные металлы
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля провел совещание по развитию отрасли редкоземельных металлов, назвав их «важнейшей ресурсной базой современной экономики». Эти металлы используются в микроэлектронике, энергетике, а также в гражданской и оборонной промышленности подчеркнул глава РФ. По словам Путина, что развитие РЗМ необходимо для конкурентоспособности России на мировых рынках и прогресса в ключевых отраслях экономики.
Редкоземельные металлы ценятся за их уникальные свойства: магнитные, люминесцентные и химические. Они позволяют уменьшить размеры и вес электронных компонентов, повышая их эффективность.
Основная сфера применения — зеленая энергетика, электроника, производство электрокаров, квадрокоптеров и другой техники. Эти элементы используются в экранах телефонов, наушниках, динамиках и магнитах. Оборонная промышленность — второй крупный потребитель редкоземельных металлов. В России они также востребованы в нефтяной отрасли как катализаторы для переработки нефти, в металлургии — для создания спецсталей, в оптике — для полировки стекол и в автомобилестроении — для производства машин, соответствующих экологическим стандартам Евро-5 и Евро-6.
Где в России находятся запасы РЗМ
Россия обладает значительными запасами редкоземельных металлов. Однако их разработка и использование сталкиваются с рядом вызовов, связанных с инфраструктурой, капитальными затратами и ограниченным внутренним спросом.
Основные месторождения РЗМ в России:
- Ловозерский ГОК (Мурманская область). Это единственное действующее месторождение редкоземельных металлов в России. До 2022 года большая часть его продукции экспортировалась, и лишь около 5% оставалось для внутреннего использования. Ловозерский ГОК является важным источником РЗМ, но его мощности ограничены, а дальнейшее развитие требует инвестиций.
- Томторское месторождение (Якутия). Одно из самых перспективных месторождений в России, расположенное в центре Якутии. Его запасы оцениваются в 11,4 миллиона тонн руды, включая 0,7 миллионов тонн оксида ниобия и 1,7 миллиона тонн редкоземельных оксидов. Однако разработка Томторского месторождения требует значительных капитальных вложений, включая строительство железной дороги и обеспечение энергоснабжения. В настоящее время проект находится в замороженном состоянии из-за сложностей с инфраструктурой и неопределенности на внешних рынках.
- Ак-Сугский участок (Тува). Этот участок обладает балансовыми запасами 78 тысяч тонн молибдена и 83,3 тонны рения. Ранее он принадлежал компании «Интергео» Михаила Прохорова, но в 2024 году лицензия была отозвана из-за нарушения сроков строительства инфраструктуры. Право на разработку месторождения перешло к структуре «Ростеха».
- Павловское месторождение (Новая Земля). Расположенное на архипелаге Новая Земля, это месторождение свинца и цинка также содержит редкоземельные элементы. В марте 2024 года «Росатом Недра» заключила меморандумы с китайскими компаниями NFC и Pauerite Limited для разработки проекта. Однако детали реализации до сих пор не раскрыты.
После вхождения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России в 2022 году, страна получила доступ к новым месторождениям полезных ископаемых. Страна получила семь предприятий по производству кокса для выплавки чугуна, расположенных на этих территориях.
Какой объем мировых запасов РЗМ сосредоточен в России
За последние пять лет мировая добыча редкоземельных металлов выросла с 200–250 тысяч тонн до 340 тысяч тонн в год, отмечает доцент кафедры редких металлов и наноматериалов Уральского федерального университета Сергей Кириллов. Основным драйвером этого роста стали электромобили и зеленая энергетика.
Лидером по запасам редкоземельных металлов является Китай, где сосредоточено 44 миллиона тонн. На втором месте находится Россия с 28,5 миллиона тонн. Третье занимает Бразилия с запасами в 21 миллион тонн. Индия и Австралия также входят в число крупнейших держателей редкоземельных ресурсов с запасами 6,9 и 4,2 миллиона тонн соответственно.
Возобновления производства РЗМ в России
Первый этап создания нового завода по производству редкоземельных металлов на площадке ОАО «Соликамский магниевый завод» начался 25 февраля. Он включает в себя проектирование объекта. Как сообщили в пресс-службе предприятия, контракт на проектирование уже заключен с российской компанией. Общий объем инвестиций в проект превысит семь миллиардов рублей. Завод будет производить 2,5 тыс. тонн редкоземельной продукции в год и создаст 127 рабочих мест.
Подготовка к запуску крупных инвестиционных проектов по редкоземельным металлам ведется в нескольких регионах России, включая Мурманскую и Иркутскую области, а также Якутию. По данным Минпромторга РФ, к 2030 году планируется создать полный цикл производства РЗМ, что позволит обеспечить сырьевой и технологический суверенитет страны.
Несмотря на амбициозные планы, развитие отрасли РЗМ в России сталкивается с рядом серьезных вызовов. Во-первых, это высокие капитальные затраты на ранних этапах реализации проектов. Во-вторых, в стране отсутствуют промышленно апробированные технологии переработки сырья, что увеличивает риски и затраты. Кроме того, многие месторождения РЗМ расположены в удаленных регионах с недостаточной инфраструктурой, что усложняет их разработку. Еще одной проблемой является неопределенность спроса на редкоземельные металлы.
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