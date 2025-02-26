На всех участках фронта в Курской области функционируют заградительные отряды вооруженных сил Украины. Их основная задача — предотвращение попыток украинских военных покинуть свои боевые позиции. В то время Вооруженные силы Российской Федерации активно наступают в направлении Часового Яра и Константинополя. Карта спецоперации и ход военных действий — в материале URA.RU.
Часовоярское направление
Армия России добилась прогресса в наступлении на Часов Яр и близлежащую Калиновку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«В результате активных боевых действий в Часовом Яру и его окрестностях наши войска взяли под контроль важные участки местности и продвинулись вперед», — написал Марочко в своем telegram-канале. Он добавил, что российские войска заняли оставленные украинскими военными позиции и продвинулись на глубину до двух километров в районе населённого пункта Ступочки.
Харьковская область
Вооруженные силы Российской Федерации начали операции по взятию под контроль населенных пунктов Кондрашовка и Радьковка в Харьковской области. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко.
«Российские войска начали освобождение Кондрашовки и Радьковки в Харьковской области», — рассказал Марочко. Эксперт также уточнил, что позиции ВСУ подвергаются артиллерийскому и авиационному обстрелу со стороны ВС РФ.
Курская область
Российские военные достигли прорыва и добрались до Лебедевки в Курской области. «Наш десант прорвался в курскую Лебедевку, зачистив уже большую часть поселка!» — сообщает telegram-канал «Спецоперация Z: Военкоры Русской Весны» («РВ»).
Лебедевка, восточная окраина которой находится примерно в 7,5 километрах от Суджи — районного центра, контролируемого Вооруженными силами Украины (ВСУ), еще не полностью освобождена, уточняет «РВ». В настоящее время там продолжаются операции по зачистке.
Также на курском фронте действуют заградительные отряды Вооруженных сил Украины (ВСУ), целью которых является предотвращение попыток украинских солдат покинуть боевые позиции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию от российских силовых структур.
«Противник, несмотря на колоссальные потери, любой ценой пытается остановить продвижение наших войск — на всех участках фронта действуют заградительные отряды ВСУ», — сказал собеседник агентства.
Константинопольское направление
Российские войска активно наступают. По информации военного корреспондента Евгения Лисицина, на Константинопольском направлении происходят интенсивные бои.
«Противник еще остается на западных окраинах села, но большая часть населенного пункта уже под контролем ВС РФ. Также идут бои к югу от Разлива и Богатыря», — написал в telegram-канале Лисицын.
В то же время, на Северском направлении российская армия расширяет зону контроля к западу от Белогоровки. По словам военкора, усилились атаки русских войск в районе другого стратегически важного укрепления противника — села Верхнекаменское.
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