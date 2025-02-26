ВС РФ начали освобождение двух населенных пунктов в Харьковской области

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Бойцы ВС РФ начали освобождение Кондрашовки и Радьковки
Бойцы ВС РФ начали освобождение Кондрашовки и Радьковки Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Российской Федерации приступили к операциям по освобождению населенных пунктов Кондрашовка и Радьковка, расположенных в Харьковской области. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко. 

«Российские войска начали освобождение Кондрашовки и Радьковки в Харьковской области», — рассказал Марочко. Его слова передает РИА Новости. Эксперт также уточнил, что позиции ВСУ подвергаются артиллерийскому и авиационному обстрелу со стороны ВС РФ.

Ранее Марочко рассказал, что российские военные заметили значительное уменьшение численности бойцов ВСУ в районе Волчанска Харьковской области. Активные наступательные действия против российских позиций минимизированы.

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Вооруженные силы Российской Федерации приступили к операциям по освобождению населенных пунктов Кондрашовка и Радьковка, расположенных в Харьковской области. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.  «Российские войска начали освобождение Кондрашовки и Радьковки в Харьковской области», — рассказал Марочко. Его слова передает РИА Новости. Эксперт также уточнил, что позиции ВСУ подвергаются артиллерийскому и авиационному обстрелу со стороны ВС РФ. Ранее Марочко рассказал, что российские военные заметили значительное уменьшение численности бойцов ВСУ в районе Волчанска Харьковской области. Активные наступательные действия против российских позиций минимизированы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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