Экс-депутат Мосийчук*: сын спикера Рады сбежал от мобилизации в Польшу

Экс-депутат Рады Игорь Мосийчук (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) обвинил в бегстве от мобилизации на Украине в Польшу сына спикера Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука, Олеся. Об этом Мосийчук заявил в своем telegram-канале.
«Олесь Стефанчук снова привлек внимание, на этот раз покупкой роскошного жилья в Варшаве. <...> И тут вопрос не только к стоимости жилья, но и к тому, как совершеннолетний парень может кататься по Европе, в то время как в стране продолжается мобилизация», — задался вопросом Мосийчук.
Сам Руслан Стефанчук ранее выступил против стран Запада и заявил, что Киеву от них нужны пули, а не разговоры о необходимости провести президентские выборы в стране. По его словам, призывы к выборам дестабилизируют ситуацию на Украине. В настоящий момент там продолжают действовать военное положение, а также всеобщая мобилизация.
*Игорь Мосийчук внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.