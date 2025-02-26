Экс-депутат Мосийчук*: сын спикера Рады сбежал от мобилизации в Польшу

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На Украине обвинили сына председателя Рады в бегстве от мобилизации
На Украине обвинили сына председателя Рады в бегстве от мобилизации Фото:

Экс-депутат Рады Игорь Мосийчук (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) обвинил в бегстве от мобилизации на Украине в Польшу сына спикера Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука, Олеся. Об этом Мосийчук заявил в своем telegram-канале.

«Олесь Стефанчук снова привлек внимание, на этот раз покупкой роскошного жилья в Варшаве. <...> И тут вопрос не только к стоимости жилья, но и к тому, как совершеннолетний парень может кататься по Европе, в то время как в стране продолжается мобилизация», — задался вопросом Мосийчук. 

Сам Руслан Стефанчук ранее выступил против стран Запада и заявил, что Киеву от них нужны пули, а не разговоры о необходимости провести президентские выборы в стране. По его словам, призывы к выборам дестабилизируют ситуацию на Украине. В настоящий момент там продолжают действовать военное положение, а также всеобщая мобилизация. 

*Игорь Мосийчук внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов

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Экс-депутат Рады Игорь Мосийчук (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) обвинил в бегстве от мобилизации на Украине в Польшу сына спикера Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука, Олеся. Об этом Мосийчук заявил в своем telegram-канале. «Олесь Стефанчук снова привлек внимание, на этот раз покупкой роскошного жилья в Варшаве. <...> И тут вопрос не только к стоимости жилья, но и к тому, как совершеннолетний парень может кататься по Европе, в то время как в стране продолжается мобилизация», — задался вопросом Мосийчук.  Сам Руслан Стефанчук ранее выступил против стран Запада и заявил, что Киеву от них нужны пули, а не разговоры о необходимости провести президентские выборы в стране. По его словам, призывы к выборам дестабилизируют ситуацию на Украине. В настоящий момент там продолжают действовать военное положение, а также всеобщая мобилизация.  *Игорь Мосийчук внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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