В настоящее время на Украине Владимир Зеленский считается законным президентом до следующих выборов, которые будут проведены после отмены военного положения в стране. Такое заявление в ответ на речь президента РФ Владимира Путина о вопросе легитимности действующей украинской власти, сделал спикер Верховной рады Руслан Стефанчук.
«Президент Украины исполняет свои полномочия до вступления на пост новоизбранного президента Украины», — приводит Стефанчук текст статьи Конституции Украины в доказательство легитимности Зеленского на посту президента. Соответсвующий пост он опубликовал в Facebook (принадлежит запрещенной компании Meta, признанной в России экстремистской).
Российский лидер ранее завил, что основной закон Украины предусматривает продление полномочий только для Верховной Рады, но не для президента. Это говорит о том, что власть Зеленского в настоящий момент не легитимна, считает президент РФ. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая.
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