28 мая 2024

Спикер рады ответил на слова Путина о легитимности Зеленского

Спикер рады Стефанчук: Зеленский — законный президент до следующих выборов
© Служба новостей «URA.RU»
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На Украине оправдывают нахождение Зеленского на посту президента без проведения выборов
На Украине оправдывают нахождение Зеленского на посту президента без проведения выборов Фото:

В настоящее время на Украине Владимир Зеленский считается законным президентом до следующих выборов, которые будут проведены после отмены военного положения в стране. Такое заявление в ответ на речь президента РФ Владимира Путина о вопросе легитимности действующей украинской власти, сделал спикер Верховной рады Руслан Стефанчук.

«Президент Украины исполняет свои полномочия до вступления на пост новоизбранного президента Украины», — приводит Стефанчук текст статьи Конституции Украины в доказательство легитимности Зеленского на посту президента. Соответсвующий пост он опубликовал в Facebook (принадлежит запрещенной компании Meta, признанной в России экстремистской).

Российский лидер ранее завил, что основной закон Украины предусматривает продление полномочий только для Верховной Рады, но не для президента. Это говорит о том, что власть Зеленского в настоящий момент не легитимна, считает президент РФ. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая.

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В настоящее время на Украине Владимир Зеленский считается законным президентом до следующих выборов, которые будут проведены после отмены военного положения в стране. Такое заявление в ответ на речь президента РФ Владимира Путина о вопросе легитимности действующей украинской власти, сделал спикер Верховной рады Руслан Стефанчук. «Президент Украины исполняет свои полномочия до вступления на пост новоизбранного президента Украины», — приводит Стефанчук текст статьи Конституции Украины в доказательство легитимности Зеленского на посту президента. Соответсвующий пост он опубликовал в Facebook (принадлежит запрещенной компании Meta, признанной в России экстремистской). Российский лидер ранее завил, что основной закон Украины предусматривает продление полномочий только для Верховной Рады, но не для президента. Это говорит о том, что власть Зеленского в настоящий момент не легитимна, считает президент РФ. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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