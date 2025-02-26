Песков заявил об общем решении Путина и Трампа по встрече

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп осознают необходимость тщательно подготовленной встречи после переговоров в Эр-Рияде. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Есть понимание, что она (встреча — прим. URA.RU) должна состояться. и есть понимание, что она должна быть хорошо подготовлена. Это понимание двух президентов», — заявил Песков, отвечая на вопрос о возможности встречи Трампа и Путина в связи с планом ЕС по размещению миротворцев на Украине.
Пресс-секретарь отметил, что по на данный момент телефонный разговор двух лидеров не запланирован. Однако планы могут быть изменены в зависимости от необходимости решения текущих проблем.
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