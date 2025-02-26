Песков заявил об общем решении Путина и Трампа по встрече

Песков: Путин и Трамп понимают необходимость встречи
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча Трампа и Путина должна быть хорошо подготовлена
Встреча Трампа и Путина должна быть хорошо подготовлена Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп осознают необходимость тщательно подготовленной встречи после переговоров в Эр-Рияде. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 

«Есть понимание, что она (встреча — прим. URA.RU) должна состояться. и есть понимание, что она должна быть хорошо подготовлена. Это понимание двух президентов», — заявил Песков, отвечая на вопрос о возможности встречи Трампа и Путина в связи с планом ЕС по размещению миротворцев на Украине.

Пресс-секретарь отметил, что по на данный момент телефонный разговор двух лидеров не запланирован. Однако планы могут быть изменены в зависимости от необходимости решения текущих проблем.

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Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп осознают необходимость тщательно подготовленной встречи после переговоров в Эр-Рияде. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.  «Есть понимание, что она (встреча — прим. URA.RU) должна состояться. и есть понимание, что она должна быть хорошо подготовлена. Это понимание двух президентов», — заявил Песков, отвечая на вопрос о возможности встречи Трампа и Путина в связи с планом ЕС по размещению миротворцев на Украине. Пресс-секретарь отметил, что по на данный момент телефонный разговор двух лидеров не запланирован. Однако планы могут быть изменены в зависимости от необходимости решения текущих проблем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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