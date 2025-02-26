На дорогах Тюменской области станет опаснее из-за погоды

В Тюменской области 26 и 27 февраля ожидаются туман и гололед
© Служба новостей «URA.RU»
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Туман и гололед опасны как для водителей, так и для пешеходов
Туман и гололед опасны как для водителей, так и для пешеходов Фото:

Туман, гололед и изморозь ожидаются в Тюменской области с вечера 26 февраля до 10:00 27 февраля. Предупреждение о потенциально опасной погоде опубликовано на сайте тюменского филиала Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Тюменская область, предупреждение о потенциально опасной погоде. Период: с 20:00 26 февраля по 10:00 27 февраля», — сообщили метеорологи.

Опасность будут нести туман и гололедно-изморозевые явления. Водителям и пешеходам стоит быть внимательнее на дорогах.

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Туман, гололед и изморозь ожидаются в Тюменской области с вечера 26 февраля до 10:00 27 февраля. Предупреждение о потенциально опасной погоде опубликовано на сайте тюменского филиала Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. «Тюменская область, предупреждение о потенциально опасной погоде. Период: с 20:00 26 февраля по 10:00 27 февраля», — сообщили метеорологи. Опасность будут нести туман и гололедно-изморозевые явления. Водителям и пешеходам стоит быть внимательнее на дорогах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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