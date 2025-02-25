25 февраля 2025

В ЯНАО мужчина насмерть забил молотком бывшую жену и сдался полиции

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина ждал бывшую супругу возле подъезда
Мужчина ждал бывшую супругу возле подъезда Фото:

В Надыме (ЯНАО) мужчина подозревается в жестоком убийстве бывшей супруги — женщину забили молотком и ударили ножом в шею. Преступление было совершено утром 26 февраля, сообщает пресс-служба СУ СК России по ЯНАО.

«Утром 26 февраля 2025 года в Надыме мужчина 1980 года рождения, дождавшись, когда его бывшая супруга выйдет из подъезда дома, вступил с ней в конфликт, в ходе которого нанес женщине удары молотком и ножом в область головы и шеи», — сказано в telegram-канале ведомства. Подозреваемый сам пошел в полицию, все рассказал сотрудникам и сдал орудия убийства.

Мужчина задержан. Следственные органы проводят мероприятия для сбора доказательств, которые подтвердят его вину.

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В Надыме (ЯНАО) мужчина подозревается в жестоком убийстве бывшей супруги — женщину забили молотком и ударили ножом в шею. Преступление было совершено утром 26 февраля, сообщает пресс-служба СУ СК России по ЯНАО. «Утром 26 февраля 2025 года в Надыме мужчина 1980 года рождения, дождавшись, когда его бывшая супруга выйдет из подъезда дома, вступил с ней в конфликт, в ходе которого нанес женщине удары молотком и ножом в область головы и шеи», — сказано в telegram-канале ведомства. Подозреваемый сам пошел в полицию, все рассказал сотрудникам и сдал орудия убийства. Мужчина задержан. Следственные органы проводят мероприятия для сбора доказательств, которые подтвердят его вину.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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