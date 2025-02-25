В ЯНАО мужчина насмерть забил молотком бывшую жену и сдался полиции

В Надыме (ЯНАО) мужчина подозревается в жестоком убийстве бывшей супруги — женщину забили молотком и ударили ножом в шею. Преступление было совершено утром 26 февраля, сообщает пресс-служба СУ СК России по ЯНАО.
«Утром 26 февраля 2025 года в Надыме мужчина 1980 года рождения, дождавшись, когда его бывшая супруга выйдет из подъезда дома, вступил с ней в конфликт, в ходе которого нанес женщине удары молотком и ножом в область головы и шеи», — сказано в telegram-канале ведомства. Подозреваемый сам пошел в полицию, все рассказал сотрудникам и сдал орудия убийства.
Мужчина задержан. Следственные органы проводят мероприятия для сбора доказательств, которые подтвердят его вину.
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