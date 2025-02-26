Совет Федерации одобрил закон о продлении программы маткапитала до конца 2030-го

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Программа маткапитала продлевается до конца 2030 года
Программа маткапитала продлевается до конца 2030 года Фото:

Совет Федерации одобрил законопроект, который продлевает программу материнского капитала. Теперь эта программа будет действовать до конца 2030 года.

«Одобрен закон о продлении программы маткапитала», — заявили на заседании Совфеда. Трансляция заседания велась на официальном сайте верхней палаты парламента. Там отметили, что программа продлена до конца 2030 года.

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Совет Федерации одобрил законопроект, который продлевает программу материнского капитала. Теперь эта программа будет действовать до конца 2030 года. «Одобрен закон о продлении программы маткапитала», — заявили на заседании Совфеда. Трансляция заседания велась на официальном сайте верхней палаты парламента. Там отметили, что программа продлена до конца 2030 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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