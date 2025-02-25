25 февраля 2025

Житель ЯНАО обматерил командира взвода и отделался штрафом

В Надыме оштрафовали пьяного мужчину, обругавшего полицейского
© Служба новостей «URA.RU»
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Жителя Надыма оштрафовали за оскорбления полицейского
Жителя Надыма оштрафовали за оскорбления полицейского Фото:

В Надыме (ЯНАО) мужчину приговорили к штрафу за мат в адрес командира патрульно-постового взвода полиции. Об этом сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.

«Житель Надыма, в присутствии посторонних лиц, оскорбил грубой нецензурной бранью командира взвода патрульно-постовой службы полиции. Суд с учетом позиции гособвинителя назначил виновному наказание в виде штрафа в размере семи тысяч рублей», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО на официальном сайте.

В октябре 2024 года пьяного мужчину доставили в городское отделение полиции Надыма за нарушение общественного порядка. Задержанный в присутствии посторонних, не стесняясь в выражениях, начал оскорблять полицейского.

Во время судебного заседания мужчина признал вину и раскаялся в содеянном. Приговор суда в законную силу еще не вступил.

Ранее URA.RU рассказывало, что жителя Пуровского района привлекли к административной ответственности за оскорбление другого человека в переписке. Он обругал незнакомого собеседника в мессенджере.

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В Надыме (ЯНАО) мужчину приговорили к штрафу за мат в адрес командира патрульно-постового взвода полиции. Об этом сообщает пресс-служба окружной прокуратуры. «Житель Надыма, в присутствии посторонних лиц, оскорбил грубой нецензурной бранью командира взвода патрульно-постовой службы полиции. Суд с учетом позиции гособвинителя назначил виновному наказание в виде штрафа в размере семи тысяч рублей», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО на официальном сайте. В октябре 2024 года пьяного мужчину доставили в городское отделение полиции Надыма за нарушение общественного порядка. Задержанный в присутствии посторонних, не стесняясь в выражениях, начал оскорблять полицейского. Во время судебного заседания мужчина признал вину и раскаялся в содеянном. Приговор суда в законную силу еще не вступил. Ранее URA.RU рассказывало, что жителя Пуровского района привлекли к административной ответственности за оскорбление другого человека в переписке. Он обругал незнакомого собеседника в мессенджере.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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