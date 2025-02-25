Житель ЯНАО обматерил командира взвода и отделался штрафом

В Надыме (ЯНАО) мужчину приговорили к штрафу за мат в адрес командира патрульно-постового взвода полиции. Об этом сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.
«Житель Надыма, в присутствии посторонних лиц, оскорбил грубой нецензурной бранью командира взвода патрульно-постовой службы полиции. Суд с учетом позиции гособвинителя назначил виновному наказание в виде штрафа в размере семи тысяч рублей», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО на официальном сайте.
В октябре 2024 года пьяного мужчину доставили в городское отделение полиции Надыма за нарушение общественного порядка. Задержанный в присутствии посторонних, не стесняясь в выражениях, начал оскорблять полицейского.
Во время судебного заседания мужчина признал вину и раскаялся в содеянном. Приговор суда в законную силу еще не вступил.
Ранее URA.RU рассказывало, что жителя Пуровского района привлекли к административной ответственности за оскорбление другого человека в переписке. Он обругал незнакомого собеседника в мессенджере.
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