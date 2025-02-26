В Прикамье с пассажиров автобуса незаконно взимали комиссию за покупку билетов

В Пермском крае с пассажиров автобуса незаконно взимали сервисный сбор
© Служба новостей «URA.RU»
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Перевозчик объяснил это расходами на кассовое оборудование и зарплату кассиров
Перевозчик объяснил это расходами на кассовое оборудование и зарплату кассиров Фото:

В Пермском крае с пассажиров междугороднего автобуса по маршруту Большая Соснова — Верещагино незаконно взимали сервисный сбор. Его размер составлял 10%. Перевозчик объяснил это расходами на кассовое оборудование и зарплату кассиров.

«Стоимость проезда в общественном транспорте основана на тарифе. Он уже включает в себя все расходы перевозчика. В том числе, числе на содержание кассовых аппаратов, зарплату кассиров, услуги автовокзалов по продаже билетов», — сообщило Пермское УФАС на своей странице в соцсети «ВКонтакте». 

Перевозчиком по данному маршруту является компания «Ваш попутчик». По словам антимонопольщиков, она занимает доминирующее положение на рынке. Ведомство пресекло незаконные поборы, выдав фирме предупреждение.

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В Пермском крае с пассажиров междугороднего автобуса по маршруту Большая Соснова — Верещагино незаконно взимали сервисный сбор. Его размер составлял 10%. Перевозчик объяснил это расходами на кассовое оборудование и зарплату кассиров. «Стоимость проезда в общественном транспорте основана на тарифе. Он уже включает в себя все расходы перевозчика. В том числе, числе на содержание кассовых аппаратов, зарплату кассиров, услуги автовокзалов по продаже билетов», — сообщило Пермское УФАС на своей странице в соцсети «ВКонтакте».  Перевозчиком по данному маршруту является компания «Ваш попутчик». По словам антимонопольщиков, она занимает доминирующее положение на рынке. Ведомство пресекло незаконные поборы, выдав фирме предупреждение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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