Петербургский суд избрал меру обвиняемому в изнасиловании с ножом

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Обвиняемый признал свою вину в совершенных преступлениях
Обвиняемый признал свою вину в совершенных преступлениях Фото:

Суд в Санкт-Петербурге принял решение о заключении под стражу Руслана Ураимова, обвиняемого в изнасиловании и угрозах убийством в салоне красоты Московского района. Об этом сообщает прокуратура Санкт-Петербурга.

«Обвиняемый 23 февраля 2025 года, находясь в помещении салона красоты в одном из домов по площади Чернышевского, применив физическую силу, приставив к шее нож, угрожая убийством, изнасиловал потерпевшую и совершил в отношении нее иные насильственные действия сексуального характера», — пишет прокуратура Санкт-Петербурга. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале ведомства. 

На следующий день после инцидента, 24 февраля, Руслан Ураимов был задержан. 25 февраля ему было официально предъявлено обвинение, которое предусматривает ответственность за изнасилование и насильственные действия сексуального характера с угрозой убийством. Обвиняемый признал свою вину в совершенных преступлениях. С учетом серьезности обвинений и предоставленных доказательств, Московский районный суд принял решение о заключении под стражу Руслана Ураимова до 23 апреля 2025 года.

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Суд в Санкт-Петербурге принял решение о заключении под стражу Руслана Ураимова, обвиняемого в изнасиловании и угрозах убийством в салоне красоты Московского района. Об этом сообщает прокуратура Санкт-Петербурга. «Обвиняемый 23 февраля 2025 года, находясь в помещении салона красоты в одном из домов по площади Чернышевского, применив физическую силу, приставив к шее нож, угрожая убийством, изнасиловал потерпевшую и совершил в отношении нее иные насильственные действия сексуального характера», — пишет прокуратура Санкт-Петербурга. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале ведомства.  На следующий день после инцидента, 24 февраля, Руслан Ураимов был задержан. 25 февраля ему было официально предъявлено обвинение, которое предусматривает ответственность за изнасилование и насильственные действия сексуального характера с угрозой убийством. Обвиняемый признал свою вину в совершенных преступлениях. С учетом серьезности обвинений и предоставленных доказательств, Московский районный суд принял решение о заключении под стражу Руслана Ураимова до 23 апреля 2025 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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