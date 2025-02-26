Петербургский суд избрал меру обвиняемому в изнасиловании с ножом

Суд в Санкт-Петербурге принял решение о заключении под стражу Руслана Ураимова, обвиняемого в изнасиловании и угрозах убийством в салоне красоты Московского района. Об этом сообщает прокуратура Санкт-Петербурга.
«Обвиняемый 23 февраля 2025 года, находясь в помещении салона красоты в одном из домов по площади Чернышевского, применив физическую силу, приставив к шее нож, угрожая убийством, изнасиловал потерпевшую и совершил в отношении нее иные насильственные действия сексуального характера», — пишет прокуратура Санкт-Петербурга. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале ведомства.
На следующий день после инцидента, 24 февраля, Руслан Ураимов был задержан. 25 февраля ему было официально предъявлено обвинение, которое предусматривает ответственность за изнасилование и насильственные действия сексуального характера с угрозой убийством. Обвиняемый признал свою вину в совершенных преступлениях. С учетом серьезности обвинений и предоставленных доказательств, Московский районный суд принял решение о заключении под стражу Руслана Ураимова до 23 апреля 2025 года.
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