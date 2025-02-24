В салоне красоты в Петербурге мужчина изнасиловал и пырнул ножом администратора

Вечером в одном из салонов красоты в Петербурге мужчина изнасиловал и пырнул ножом администратора салона. Об этом сообщает «Mash на Мойке».
«Насильника ищут в Московском районе Петербурга — накануне он ворвался в местный салон красоты и напал на свою бывшую девушку, которая работала администратором», — пишет telegram-канал «Mash на Мойке». По данным источников, 39-летний нападавший не только физически напал на женщину, но и совершил акт насилия, после чего причинил ей колото-резаное ранение в область шеи. Весь процесс нападения был зафиксирован нападавшим на видео.
Пострадавшая была немедленно госпитализирована. Врачи констатировали у нее колото-резаное ранение, ушибы и гематомы. Оказав первую помощь, медицинские работники отпустили ее домой, так как жизни ничего не угрожало. Сразу после инцидента были начаты поиски преступника. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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