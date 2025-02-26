Топ-5 лучших фитнес-клубов в Кургане по версии жителей

Курганцы делятся отзывами о посещении фитнес-клубов. URA.RU составило топ-5 таких мест на основании оценок и отзывов, опубликованных в сервисе «2ГИС».
ReGym, средняя оценка 5
3-й микрорайон, 6Б
«Здравый зал, много хороших тренажеров, так же как и неформалов, которые стоят впятером на одном снаряде. Но в целом, хороший зал и сауна. Плюс скидки студентам, мне понравилось», — оставил отзыв один из клиентов. Посетители также отмечают приветливый персонал, чистоту в помещениях и грамотных тренеров. Особенно выделяют Сергея — тренера по боксу: «Человек-зажигалка, с ним всегда приятно работать, он популярно и доступно объяснит и направит».
Prime, средняя оценка 4,9
Улица Куйбышева, 55
«Круто и дорого», — одним этим отзывом можно обозначить большинство отзывов посетителей. Гости отмечают приветливый персонал, наличие всех необходимых зон, бесплатное пробное занятие и классные тренажеры. Очень хвалят тренера по функциональной растяжке. Из пожеланий — добавить инвентарь на разминку и раскатку.
Atmosphera, средняя оценка 4,7
2-й микрорайон, 20Б
«Посещаем и тренажерный зал, и бассейн. Всегда чисто и уютно. Нам очень здесь нравится», — пишет посетительница. Гости клуба пишут, что здесь приятый зал, новое оборудование. Однако не хватает того, чтоб выдавали маленькие полотенца вместе с ключом и весов в раздевалке.
«Воробьевы горы», средняя оценка 4,7
«Отличный фитнес-клуб, небольшой, но уютный. Все сделано для вашего комфорта, всегда чисто, большое количество тренажеров, тренерский состав хороший», — пишет посетительница. Что касается тренеров, особенно клиенты отмечают Александра Налимова, Марию Ханьжину, Валентину, а также специалиста по массажу Александра. Однако есть и пожелания. Например, обновить тренажеры и не повышать цены. Также гостям не хватает места в раздевалках.
«Реал sport», средняя оценка 4,8
Улица Кузнецова, 6, корпус 1
«Очень крутой зал, приятный персонал, приветливые спортсмены. Все красиво, прибрано, приятно находится в такой крутой атмосфере», — оставила отзыв клиентка. Отмечается просторный зал, чистота и демократичные цены.
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