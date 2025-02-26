Топ-5 лучших фитнес-клубов в Кургане по версии жителей

Курганцы поделились отзывами о фитнес-клубах города
© Служба новостей «URA.RU»
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Горожане назвали самые лучшие фитнес-клубы Кургана
Горожане назвали самые лучшие фитнес-клубы Кургана Фото:

Курганцы делятся отзывами о посещении фитнес-клубов. URA.RU составило топ-5 таких мест на основании оценок и отзывов, опубликованных в сервисе «2ГИС».

ReGym, средняя оценка 5

3-й микрорайон, 6Б

«Здравый зал, много хороших тренажеров, так же как и неформалов, которые стоят впятером на одном снаряде. Но в целом, хороший зал и сауна. Плюс скидки студентам, мне понравилось», — оставил отзыв один из клиентов. Посетители также отмечают приветливый персонал, чистоту в помещениях и грамотных тренеров. Особенно выделяют Сергея — тренера по боксу: «Человек-зажигалка, с ним всегда приятно работать, он популярно и доступно объяснит и направит».

Prime, средняя оценка 4,9

Улица Куйбышева, 55

«Круто и дорого», — одним этим отзывом можно обозначить большинство отзывов посетителей. Гости отмечают приветливый персонал, наличие всех необходимых зон, бесплатное пробное занятие и классные тренажеры. Очень хвалят тренера по функциональной растяжке. Из пожеланий — добавить инвентарь на разминку и раскатку.

Atmosphera, средняя оценка 4,7

2-й микрорайон, 20Б

«Посещаем и тренажерный зал, и бассейн. Всегда чисто и уютно. Нам очень здесь нравится», — пишет посетительница. Гости клуба пишут, что здесь приятый зал, новое оборудование. Однако не хватает того, чтоб выдавали маленькие полотенца вместе с ключом и весов в раздевалке.

«Воробьевы горы», средняя оценка 4,7

«Отличный фитнес-клуб, небольшой, но уютный. Все сделано для вашего комфорта, всегда чисто, большое количество тренажеров, тренерский состав хороший», — пишет посетительница. Что касается тренеров, особенно клиенты отмечают Александра Налимова, Марию Ханьжину, Валентину, а также специалиста по массажу Александра. Однако есть и пожелания. Например, обновить тренажеры и не повышать цены. Также гостям не хватает места в раздевалках.

«Реал sport», средняя оценка 4,8

Улица Кузнецова, 6, корпус 1

«Очень крутой зал, приятный персонал, приветливые спортсмены. Все красиво, прибрано, приятно находится в такой крутой атмосфере», — оставила отзыв клиентка. Отмечается просторный зал, чистота и демократичные цены.

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Курганцы делятся отзывами о посещении фитнес-клубов. URA.RU составило топ-5 таких мест на основании оценок и отзывов, опубликованных в сервисе «2ГИС». ReGym, средняя оценка 5 3-й микрорайон, 6Б «Здравый зал, много хороших тренажеров, так же как и неформалов, которые стоят впятером на одном снаряде. Но в целом, хороший зал и сауна. Плюс скидки студентам, мне понравилось», — оставил отзыв один из клиентов. Посетители также отмечают приветливый персонал, чистоту в помещениях и грамотных тренеров. Особенно выделяют Сергея — тренера по боксу: «Человек-зажигалка, с ним всегда приятно работать, он популярно и доступно объяснит и направит». Prime, средняя оценка 4,9 Улица Куйбышева, 55 «Круто и дорого», — одним этим отзывом можно обозначить большинство отзывов посетителей. Гости отмечают приветливый персонал, наличие всех необходимых зон, бесплатное пробное занятие и классные тренажеры. Очень хвалят тренера по функциональной растяжке. Из пожеланий — добавить инвентарь на разминку и раскатку. Atmosphera, средняя оценка 4,7 2-й микрорайон, 20Б «Посещаем и тренажерный зал, и бассейн. Всегда чисто и уютно. Нам очень здесь нравится», — пишет посетительница. Гости клуба пишут, что здесь приятый зал, новое оборудование. Однако не хватает того, чтоб выдавали маленькие полотенца вместе с ключом и весов в раздевалке. «Воробьевы горы», средняя оценка 4,7 «Отличный фитнес-клуб, небольшой, но уютный. Все сделано для вашего комфорта, всегда чисто, большое количество тренажеров, тренерский состав хороший», — пишет посетительница. Что касается тренеров, особенно клиенты отмечают Александра Налимова, Марию Ханьжину, Валентину, а также специалиста по массажу Александра. Однако есть и пожелания. Например, обновить тренажеры и не повышать цены. Также гостям не хватает места в раздевалках. «Реал sport», средняя оценка 4,8 Улица Кузнецова, 6, корпус 1 «Очень крутой зал, приятный персонал, приветливые спортсмены. Все красиво, прибрано, приятно находится в такой крутой атмосфере», — оставила отзыв клиентка. Отмечается просторный зал, чистота и демократичные цены.
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