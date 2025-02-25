Власти ХМАО лишат выплат многодетные семьи, которые получают льготы в других регионах

Власти ХМАО запретят многодетным семьям получать одну и ту же меру поддержки в разных регионах. Теперь им придется выбирать один регион, который будет предоставлять льготу. Вопрос обсуждался на заседании комитета при думе ХМАО.
«В том случае, если семьи получают льготу в другом субъекте, то в ХМАО они этой мерой поддержки воспользоваться не смогут. При этом за семьями остается возможность выбирать, где ее получать», — объяснила в разговоре с URA.RU первый заместитель департамента социального развития Светлана Круглова. Она уточнила, что изменения касаются только тех льгот, которые относятся к категории многодетных.
Ранее URA.RU писало о льготах и выплатах, которые убедят россиянок рожать больше. Среди них зарплата за родительство, маткапитал на ремонт и кредитные каникулы для беременных и родителей в декрете.
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