25 февраля 2025

Власти ХМАО лишат выплат многодетные семьи, которые получают льготы в других регионах

В ХМАО многодетные семьи лишат льгот, которые они получают в других регионах
© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО многодетные семьи лишат льгот, которые они получают в других регионах
В ХМАО многодетные семьи лишат льгот, которые они получают в других регионах Фото:

Власти ХМАО запретят многодетным семьям получать одну и ту же меру поддержки в разных регионах. Теперь им придется выбирать один регион, который будет предоставлять льготу. Вопрос обсуждался на заседании комитета при думе ХМАО.

«В том случае, если семьи получают льготу в другом субъекте, то в ХМАО они этой мерой поддержки воспользоваться не смогут. При этом за семьями остается возможность выбирать, где ее получать», — объяснила в разговоре с URA.RU первый заместитель департамента социального развития Светлана Круглова. Она уточнила, что изменения касаются только тех льгот, которые относятся к категории многодетных.

Ранее URA.RU писало о льготах и выплатах, которые убедят россиянок рожать больше. Среди них зарплата за родительство, маткапитал на ремонт и кредитные каникулы для беременных и родителей в декрете.

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Власти ХМАО запретят многодетным семьям получать одну и ту же меру поддержки в разных регионах. Теперь им придется выбирать один регион, который будет предоставлять льготу. Вопрос обсуждался на заседании комитета при думе ХМАО. «В том случае, если семьи получают льготу в другом субъекте, то в ХМАО они этой мерой поддержки воспользоваться не смогут. При этом за семьями остается возможность выбирать, где ее получать», — объяснила в разговоре с URA.RU первый заместитель департамента социального развития Светлана Круглова. Она уточнила, что изменения касаются только тех льгот, которые относятся к категории многодетных. Ранее URA.RU писало о льготах и выплатах, которые убедят россиянок рожать больше. Среди них зарплата за родительство, маткапитал на ремонт и кредитные каникулы для беременных и родителей в декрете.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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