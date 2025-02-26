На таком же ездил Брежнев: в Кургане продают уникальный трофейный автомобиль Buick

В Кургане на продажу выставлен уникальный трофейный Buick 1936 года выпуска. Этот автомобиль представляет собой настоящий раритет. На такой же модели когда-то ездил председатель президиума Верховного Совета СССР Леонид Брежнев.
«Автомобиль имеет следующие характеристики: год выпуска — 1936, пробег — 99 999 км, кузов — седан, цвет — черный, двигатель — 4.1 л, мощность — 112 л.с., бензиновый», — говорится на сайте с объявлениями автомобилей. Коробка передач механическая, привод задний, руль левый.
У машины три или более предыдущих владельцев и имеется дубликат ПТС. Автомобиль находится в «живом» состоянии и требует восстановления, что делает его хорошим экспонатом для реставрации. Продавец рассматривает варианты обмена и готов отправить автомобиль в любой регион. Цена — 789 000 рублей.
Трофейный Buick Special 1936 года вошел в историю. Некоторое количество попавших в Европу автомобилей Buick в конце Великой Отечественной войны и в первые послевоенные месяцы было захвачено Красной Армией в качестве трофеев и вывезено в СССР. После войны на служебном седане Buick ездил первый секретарь сначала Запорожского, затем Днепропетровского областного комитета ВКП(б) Леонид Брежнев.
Также известно, что около 100 автомобилей Series 40 были куплены Советским Союзом и использовались высшим командным составом Красной Армии и НКВД в предвоенные годы и в первые годы Великой Отечественной войны. В наше время Buick Special 1936-1938 годов выпуска можно встретить в различных музеях (преимущественно в США). В России такой автомобиль хранится в коллекции Гаража особого назначения.
Ранее URA.RU писало, что в Кургане на продажу выставлена реплика легендарного Mercedes-Benz, созданная мастерской Heritage Motors из Флориды. Автомобиль был построен в 1991 году, но по документам значится как машина 1975 года с двигателем мощностью 250 л.с. Стоимость автомобиля — 5 млн рублей, что эквивалентно цене двухкомнатной квартиры в Кургане. У машины было всего два владельца — один в США и один в России.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!