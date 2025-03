Сбежавшие звезды: где российские музыканты нашли пристанище и кто открестился от родины насовсем

Рок-музыканты из «Мумий Тролль» больше не приедут в Россию

30 марта 2025 в 12:35 Размер текста - 17 +

«Мумий Тролль» перестали давать концерты в России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Российская группа «Мумий Тролль» приняла решение остановить свои концертные выступления на территории России. Агентство «Абзац» сообщает, что с начала 2025 года музыканты начали отклонять все предложения о выступлениях, поступающие из России. До этого времени группа выступала за вознаграждение в размере 8,5 миллиона рублей за концерт, из которых половина суммы доставалась вокалисту коллектива Илье Лагутенко. За последние несколько лет многие российские исполнители покинули страну, выражая свое несогласие с российской политикой. URA.RU вспоминает, какие музыканты решили не возвращаться в Россию и как выживают сейчас. «Я не вернусь» Би-2 пустились во все тяжкие Лева из Би-2 заявил, что не намерен возвращаться в Россию Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Выходцы из белорусского города Бобруйск, Лева* (Егор Бортник, признан Минюстом РФ иноагентом) и Шура (настоящее имя Александр Уман) покинули Россию в 2022 году. После начала спецоперации на Украине музыканты еще какое-то время проживали в РФ и давали концерты. Однако уже тогда не обходилось без скандалов, например, в апреле, они принципиально отказались от выступления на стадионе СК «Красная звезда» в Омске из-за плаката в поддержку СВО. Тем не менее летом они выступили на суперкубке России по футболу. После этого они пропали с поля зрения. После стало известно, что они переехали в Израиль. Причем сам Бортник ранее уже проживал там несколько лет в 90-х и даже отслужил в израильской армии. Некоролевский прием В январе 2024 года рок-группу «Би-2» задержали в Таиланде после концерта из-за отсутствия у музыкантов разрешения на работу в королевстве, информацию сообщала туристическая полиция провинции Пхукет. Ночь после концерта рокеры провели в камере временного содержания районного отделения полиции. В апреле 2024 года солист группы «Би-2» Лева сообщил о банкротстве коллектива из-за эмиграции. Однако также заявил, что группа отстраивает «свой определенный мир». «Купил бы HIMARS»: Лева* признался в финансировании Украины НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ Продюсер Рудченко призвал разобраться с Левой* из «Би-2» Лидер известной рок-группы «Би-2» Лева, признанный иноагентом в РФ, в беседе с пранкерами Вованом и Лексусом признался, что перечисляет пять тысяч евро ежемесячно в поддержку Украины. После этого в России возникли требования квалифицировать членов группы «Би-2» как спонсоров терроризма и изменников государства. Лева также заявил, что намерен приобрести украинским солдатам партии реактивных снарядов для американской системы залпового огня HIMARS, если у него будет достаточно денег. После этого неизвестные подожгли дверь московской квартиры лидера группы «Би-2» Егора Бортника. «...нет никаких оснований гордиться своей судьбой»: солист «Аквариума» Гребенщиков* оскорбил россиян и переехал в Лондон НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ Оскорбил россиян, уехал в Лондон и теперь шлет деньги Украине: как живет сбежавший из России Гребенщиков* Экс-лидер рок-группы «Аквариум» Борис Гребенщиков (признан Минюстом РФ иноагентом) после начала СВО Гребенщиков переехал в Лондон. Спустя время он подтвердил, что с момента начала специальной военной операции он оказывал поддержку Украине. В частности, в сотрудничестве с западными партнерами он профинансировал одну из больниц в Киеве. Кроме того, в конце декабря прошлого года Гребенщиков принял участие в двухнедельном благотворительном аукционе, на котором было представлено более ста лотов в поддержку Украины. Организаторами мероприятия стали около 50 культурных деятелей, которые покинули Россию после начала спецоперации За сотрудничество с нежелательными неправительственными организациями музыканту мог грозить штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до четырех лет. «И ему не слиться с ними, с согражданами своими»: Гребенщиков* назвал россиян фашистами В 2023 году музыкант охарактеризовал россиян как «психически нездоровых фашистов» и выразил беспокойство по поводу возможности своего возвращения на родину. Артист высказался против ведения боевых действий и призвал к их немедленному прекращению. При этом, несмотря на выраженную поддержку Украины, он не планирует там выступать из-за угроз, которые он получает в связи со своей национальностью. «Приснилось небо Лондона»: Земфира* ищет новый дом Певица Земфира (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) уехала из России в конце февраля 2022 года. Артистка в соцсетях признавалась, что «совсем перестала думать о доме». Она заявила, что у нее много работы за рубежом. В августе 2022 года певица анонсировала тур Borderline Tour 2022. Он прошел с 9 октября по 3 ноября в 11 городах, среди которых не было ни одного российского. Концерты состоялись в Лимасоле, Тель-Авиве, Стамбуле, Вене, Праге, Оффенбахе, Гамбурге, Берлине, Париже, Гааге и Лондоне. Имущество в России Земфира заявила, что имеет только российское гражданство и другого не будет Фото: Алена Полозова © URA.RU В марте 2023 года депутаты Государственной Думы выступили с требованием конфисковать имущество певицы Земфиры, расположенное на территории России, в ответ на ее провокационный музыкальный релиз «PODNHA», передает MK.RU. Согласно доступной информации, в собственности Земфиры находится двухкомнатная квартира в Москве, стоимость которой превышает 55 миллионов рублей. Также в столице зарегистрировано на ее имя нежилое помещение площадью 134 квадратных метра, расположенное на Магистральной улице в Хорошевском районе, которое на данный момент не используется. В Башкирии у певицы есть земельный участок восемью сотками с двумя жилыми домами, где проживают подруга умершей матери Земфиры и супруга ее погибшего брата. Кроме того, в России у артистки остались автомобили BMW 325i и Mercedes-Benz C 200 4MATIC. «Я гражданка России и никаких других у меня не будет» Земфира феврале в 2023 года была признана Минюстом РФ иноагентом. В ответ на это она подала жалобу в Верховный суд РФ с требованием исключить ее из реестра иностранных агентов. Ведомство приняло в работу соответствующие документы. Осенью 2024 года, во время своего выступления в Тбилиси, Земфира расплакалась, когда ей вручили табличку с названием ее родного города Уфы. Этот момент был зафиксирован на видео: артистка сначала улыбается, демонстрируя плакат, но затем ее выражение лица становится более задумчивым и грустным. В завершение она склоняется в поклоне, выражая свою благодарность и эмоции. «Кем ты стал»: Оксиморон* уехал из России, распиарил Мизулину и спустя время был уличен в педофилии Известный российский рэпер Мирон Федоров* (признан Минюстом РФ иноагентом), известный под псевдонимом Oxxxymiron (Оксимирон), после 24 февраля покинул Россию и начал благотворительный тур по Европе. Средства, собранные в ходе концертов, артист планировал направить на помощь детям украинских беженцев. Тур стартовал 15 марта. Дисс на «Лигу безопасного интернета» В октябре Оксимирон вернулся в Россию для съемок клипа на новую песню «Ойда» в Санкт-Петербурге. Эту песню руководитель «Лига безопасного интернета» Екатерина Мизулина попросила проверить на экстремизм. Екатерина Мизулина отреагировала на одну из песен Оксимирона, посвященную «Лиге безопасного интернета» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Незадолго до этого артист выпустил клип на песню под названием «Лига Опасного Интернета», где иронично, но косвенно упомянул общественницу, а также уже напрямую рэпера Scally Milano, ранее пообещавшего Мизулиной изменить формат своего творчества. Та лично отреагировала на дисс Федорова. «Спасибо за самый лучший пиар в истории», — заявила она, отметив, что Оксимирон требует большие гонорары за свои концерты, а для нее поет бесплатно, «как на утреннике в детсаду». «Детка, ты меня зажгла»: обвинения в совращении несовершеннолетних В начале весны 2025 года Оксимирона обвинили в совращении несовершеннолетних на его концертах, причем как на ранних, так и более поздних. Об этом заявили участницы подкаста «Дочь разбойника» Виктория Кучак, Виктория Михайлова и Вера Маркович. Они поделились своими историями с журналисткой Настей Красильниковой. Вера Маркович, одна из участниц подкаста «Дочь разбойника», рассказала о своих отношениях с рэпером Оксимироном, начавшихся в 2008 году, когда ей было 15 лет, а ему — 23. Федоров, будучи ее опекуном в школе в Англии, подверг ее грумингу (установление взрослым близких, доверительных отношений с ребенком с целью завоевания доверия и последующего совращения). Их первый сексуальный контакт произошел, когда Маркович достигла 16 лет. Впоследствии они встретились в Москве в 2011 году и начали отношения, во время которых Оксимирон изменял ей с несовершеннолетними девушками, заявила девушка. Оксиморона уличили в совращении несовершеннолетних на своих концертах Фото: Владимир Андреев © URA.RU Еще одна участница подкаста, Виктория Михайлова, начала общение с Оксимироном в 2008 году в возрасте 15 лет. Она предоставила скриншоты переписки, где рэпер якобы флиртовал с нею и другими несовершеннолетними, просил интимные фотографии и отправлял порнографические видео. Спустя время на Оксимирона подали первый иск. Девушка Виктория обратилась в Следственный комитет (СК) с просьбой допросить артиста. «Детка, ты выполнила задание на 5 с плюсом! Ты меня зажгла. Появилось [очень] сильное и реальное желание [заняться с тобой сексом]", — примерно такого содержания скриншоты с переписки с Мироном были предоставлены Викторией Михайловой. «Не делайте мне больно, господа»: как живет Алла Пугачева Путешествие по всему миру Советская и российская эстрадная певица, народная артистка СССР Алла Пугачева в связи с началом СВО покинула Россию вместе с супругом Максимом Галкиным (признан в РФ иноагентом) и их детьми, переехав в Израиль. Алла Пугачева уехала из РФ в 2022 году, но несколько раз возвращалась Фото: СС BY-SA 4.0 / Сергей Серебро / Народные новости Витебска. После переезда семья продолжила активно путешествовать и посещать различные страны, включая Латвию и Францию. Слухи о том, что Пугачева и Галкин могли покинуть Израиль после начала войны с ХАМАС в 2023 году сначала не подтвердились, однако потом стало известно, что они перебрались в Кипр. У супругов есть там недвижимость. Алла Пугачева и Максим Галкин приобрели пентхаус в Лимасоле на Кипре за 10 миллионов евро. Супруги купили жильё ещё в 2017 году, чтобы получить гражданство страны в обмен на инвестиции. Апартаменты расположены в башне One — самом дорогом жилом комплексе города. В декабре 2023 года появилась информация о возможном переезде семьи в Лондон после Нового года из-за проблем с климатом Кипра и здоровьем Пугачевой. Артистка уже искала подходящее жильё для своей семьи в столице Великобритании. Возвращение в Россию Алла Пугачева в своих соцсетях называла ненавистников рабами и холопами Фото: СС BY-SA 4.0 / Сергей Серебро / Народные новости Витебска. Алла Пугачева также посещала Россию: в мае 2023 года она приехала на похороны дизайнера Валентина Юдашкина, а до этого в августе 2022 года для решения личных дел и возможности обучения детей в российской школе. В ноябре того же года артистка прибыла в Россию без мужа и была замечена на границе Псковской области, а затем в Санкт-Петербурге и Москве. В начале ноября стало известно о тайной записи нового альбома Пугачевой в России. Планировалось ее возвращение на сцену в период новогодних праздников. «Вы рабы и холопы»: Пугачева не стесняется общаться с хейтерами После своего переезда из России Алла Пугачева высказалась о своих критиках, назвав их «недоличностями», «завистниками» и «клеветниками». Она поделилась этим мнением в своих социальных сетях. «Смотреть на эту толпу озлобленных недоличностей, завистников и клеветников одновременно смешно и грустно», — написала певица. Алла Пугачева также добавила, что все негативные комментарии в ее адрес от критиков основаны на лжи и абсурде. Се ля ви: слухи о возвращении Меладзе в Россию Продолжает выступать перед русскоязычной аудиторией С 2022 года после начала спецоперации Меладзе с семьей переехал в Испанию. В 2023 году артист попал в скандал на корпоративе в Дубае, где в ответ на предложение зрителя продолжил украинский лозунг, что вызвало отмену его концертов в России. Меладзе заявил, что не хочет вмешиваться в политику и мечтает о прекращении антагонизма между народами. НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ Вернувшийся в Россию Меладзе словил несколько штрафов В настоящее время Меладзе продолжает гастролировать по Европе, Казахстану и США, выступая перед русскоязычной аудиторией и делится юмористическими видео о семейной жизни в социальных сетях. Валерий Меладзе в начале 2025 года тайно вернулся в Москву и был замечен нарушающим скоростной режим на нескольких московских шоссе. Певец останавливался в своем особняке в закрытом ЖК «Миллениум-парк» и посещал могилу своего отца Шоты Меладзе, который скончался от осложнений после коронавируса. Поклонники также заметили музыканта в аэропорту Шереметьево, когда он вылетал в столицу Азербайджана Баку на концерт. Фанаты рассказали, что он мило и вежливо пообщался с ними Russian Hooligans: что случилось с Little Big Вынуждены экономить Группа Little Big покинула Россию летом прошлого года, выразив несогласие со спецоперацией и выбрав для жизни Лос-Анджелес. В этом городе музыканты сейчас проживают и продолжают свою деятельность. Солистка Софья Таюрская поделилась, что из-за отсутствия стабильных источников дохода им приходится экономить. Группа арендует жилье и изучает английский язык с помощью репетиторов, и уже успела получить грин-карту по визе для талантливых личностей. Илья Прусикин (включен Минюстом РФ в список иноагентов), фронтмен группы, объяснил выбор Лос-Анджелеса желанием расширить возможности для продвижения на мировой арене. Отмечается, что не все члены коллектива переехали в США — часть команды осталась в России. Отмены концертов за рубежом Илья Прусикин и его группа Little Big несколько раз сталкивались с отменой концертов за границей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В последнее время группа Little Big столкнулась с рядом отмен своих концертов за рубежом. В августе 2023 года было отменено их выступление в Армении из-за угроз безопасности. Организаторы не могли обеспечить проведение мероприятия без происшествий, что привело к отмене запланированного на 12 августа того же года концерта в Ереване. Кроме того, более тысячи граждан Армении обратились в Генпрокуратуру с требованием возбудить уголовное дело против Ильи Прусикина за использование христианского креста в качестве скейтборда, что вызвало общественное возмущение. Еще один концерт группы, запланированный на март текущего года на Бали, также был отменен, передает NEWS.RU. Жизнь украинских артистов после СВО Светлана Лобода*: путь от России до Европы и США В начале прошлого года Светлана Лобода (признан Минюстом РФ иноагентом), известная своей популярностью в России, покинула страну и начала активно публиковать кадры из Украины в своих социальных сетях. Она выступала против спецоперации и оказывала гуманитарную помощь соотечественникам, подчеркивая при этом, что не имеет российского гражданства. Светлана Лобода продолжает петь на русском языке, но есть песни и на украиснком Фото: Владимир Андреев © URA.RU После переезда в Латвию Лобода анонсировала гастроли по Европе и США, выходя на сцену с украинским флагом и включая в свой репертуар песни на украинском языке, хотя основной язык ее песен оставался русским. Несмотря на свои усилия за рубежом, успехи Лободы там оказались не такими значительными, как дома. СМИ сообщали, что она вошла в список нежелательных лиц в Литве, информацию о чем певица позднее опровергла. Однако, по разным причинам, ее концерты в Вильнюсе и Таллине были отменены. В настоящее время местонахождение Светланы Лободы неизвестно; она продолжает делиться кадрами из Украины и Европы. Изменение курса от Веры Брежневой Вера Брежнева спела на украинском языке и вызвала неоднозначную реакцию у поклонников Фото: Владимир Андреев © URA.RU Вера Брежнева, ранее отказавшаяся называть себя украинской певицей, также покинула Россию в прошлом году, осудив СВО и начав активно поддерживать Киев. Несмотря на свою популярность в России, где она получала награды и признавалась одной из самых сексуальных женщин страны, Брежнева начала новый этап своей карьеры за границей. Она занималась волонтерской деятельностью в Польше и записывала новые композиции в Латвии, а затем переехала в Милан с мужем. Переезд за границу привел к критике со стороны российских слушателей и соотечественников. В декабре Брежнева выпустила песню на украинском языке, вызвав неоднозначную реакцию. Некоторые предложили ей вернуться на родину, если она считает себя настоящим патриотом. *артист включен Минюстом РФ в список иноагентов в России

