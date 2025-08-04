В мэрии Кургана пообещали укрепить дамбу, которую размывает дождем

Дамбу скоро укрепят
Дамбу в микрорайоне Малое Чаусово в Кургане можно укрепить, проблему изучат в ближайшее время. Об этом рассказали представители мэрии. Ранее жители жаловались, что переезд через дамбу размывает дождями.
«Подсыпка участка дамбы вблизи переулка Затобольный в направлении СНТ „Ивушка“ возможна в 2025 году. Это будет сделано при доведении финансирования», — сообщается в ответе горожанам на сайте «Обратись».
В микрорайоне Малое Чаусово в 2024 году уже наблюдались повреждения на дамбе. Данная конструкция защищает Курган от наводнения.
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