Оружейник в деле «Крокуса» захотел дать выжившим по тысяче рублей

Фигурант дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Умеджон Солиев (входит в список террористов и экстремистов на территории РФ), обвиняемый в поставке оружия для совершения преступления, предложил выплатить компенсацию в размере тысячи рублей каждому из 127 выживших потерпевших. Об этом сообщила адвокат потерпевших Ксения Трунова.
«Подсудимый Солиев Умеджон предложил в ходе сегодняшнего заседания возместить моральный вред 127 потерпевшим, которых мы представляем, выплатив им по тысячи рублей», — сообщила адвокат. Ее слова передает ТАСС.
По данным материалов уголовного дела, Солиев*, известный среди соучастников под псевдонимом Мухаммад, руководил структурной ячейкой террористической организации на территории России. Следствие считает, что он обеспечивал исполнителей теракта оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами и компонентами для изготовления взрывных устройств, необходимых для совершения преступления.
Трагедия в концертном зале «Крокус» произошла 22 марта 2024 года. Согласно информации, предоставленной Следственным комитетом, число жертв составило 149 человек. Один человек до сих пор числится пропавшим без вести, а 609 получили ранения разной степени тяжести.
В рамках расследования к 19 фигурантам дела были выдвинуты уголовные обвинения. Также им предъявлены гражданские иски о возмещении морального и материального вреда на общую сумму 68 миллионов рублей.
Ранее Второй Западный окружной военный суд приступил к рассмотрению уголовного дела о теракте по существу. Заседание прошло в здании Московского городского суда, на него прибыли свыше 50 потерпевших и их представителей.
* Внесен в список террористов и экстремистов в России
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