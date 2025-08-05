Оружейник в деле «Крокуса» захотел дать выжившим по тысяче рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Один из фигурантов в деле «Крокуса» предложил выплатить пострадавшим по тысяче рублей
Один из фигурантов в деле «Крокуса» предложил выплатить пострадавшим по тысяче рублей Фото:
новость из сюжета
Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Фигурант дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Умеджон Солиев (входит в список террористов и экстремистов на территории РФ), обвиняемый в поставке оружия для совершения преступления, предложил выплатить компенсацию в размере тысячи рублей каждому из 127 выживших потерпевших. Об этом сообщила адвокат потерпевших Ксения Трунова.

«Подсудимый Солиев Умеджон предложил в ходе сегодняшнего заседания возместить моральный вред 127 потерпевшим, которых мы представляем, выплатив им по тысячи рублей», — сообщила адвокат. Ее слова передает ТАСС. 

По данным материалов уголовного дела, Солиев*, известный среди соучастников под псевдонимом Мухаммад, руководил структурной ячейкой террористической организации на территории России. Следствие считает, что он обеспечивал исполнителей теракта оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами и компонентами для изготовления взрывных устройств, необходимых для совершения преступления.

Трагедия в концертном зале «Крокус» произошла 22 марта 2024 года. Согласно информации, предоставленной Следственным комитетом, число жертв составило 149 человек. Один человек до сих пор числится пропавшим без вести, а 609 получили ранения разной степени тяжести.

В рамках расследования к 19 фигурантам дела были выдвинуты уголовные обвинения. Также им предъявлены гражданские иски о возмещении морального и материального вреда на общую сумму 68 миллионов рублей. 

Ранее Второй Западный окружной военный суд приступил к рассмотрению уголовного дела о теракте по существу. Заседание прошло в здании Московского городского суда, на него прибыли свыше 50 потерпевших и их представителей.

* Внесен в список террористов и экстремистов в России

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Фигурант дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Умеджон Солиев (входит в список террористов и экстремистов на территории РФ), обвиняемый в поставке оружия для совершения преступления, предложил выплатить компенсацию в размере тысячи рублей каждому из 127 выживших потерпевших. Об этом сообщила адвокат потерпевших Ксения Трунова. «Подсудимый Солиев Умеджон предложил в ходе сегодняшнего заседания возместить моральный вред 127 потерпевшим, которых мы представляем, выплатив им по тысячи рублей», — сообщила адвокат. Ее слова передает ТАСС.  По данным материалов уголовного дела, Солиев*, известный среди соучастников под псевдонимом Мухаммад, руководил структурной ячейкой террористической организации на территории России. Следствие считает, что он обеспечивал исполнителей теракта оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами и компонентами для изготовления взрывных устройств, необходимых для совершения преступления. Трагедия в концертном зале «Крокус» произошла 22 марта 2024 года. Согласно информации, предоставленной Следственным комитетом, число жертв составило 149 человек. Один человек до сих пор числится пропавшим без вести, а 609 получили ранения разной степени тяжести. В рамках расследования к 19 фигурантам дела были выдвинуты уголовные обвинения. Также им предъявлены гражданские иски о возмещении морального и материального вреда на общую сумму 68 миллионов рублей.  Ранее Второй Западный окружной военный суд приступил к рассмотрению уголовного дела о теракте по существу. Заседание прошло в здании Московского городского суда, на него прибыли свыше 50 потерпевших и их представителей. * Внесен в список террористов и экстремистов в России
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...