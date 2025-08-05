МИД Беларуси вызвал к себе представителя Польши из-за враждебных акций

МИД Беларуси вызвал представителя Польши и вручил ему ноту протеста из-за предстоящих мероприятий представителей белорусской эмиграции в Варшаве. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства Белоруссии.
«Министерство исходит из того, что подобные враждебные акции не способствуют восстановлению нормального диалога между нашими государствами и прямо вредят белорусско-польским отношениям», — сказано в сообщении МИДа Беларуси. Кроме того, отмечается, что организаторами и активными участниками мероприятия выступают представители белорусской эмиграции, известные своей деструктивной и провокационной деятельностью.
В ведомстве также подчеркнули, что будут внимательно следить за развитием ситуации. Белорусские дипломаты отметили, что оставляют за собой право принимать необходимые меры реагирования на любые действия провокационного характера со стороны участников мероприятий или польских властей.
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