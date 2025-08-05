Редакция агентства Bloomberg заявила, что Россия выигрывает в мировой борьбе за влияние, опережая Соединенные Штаты в долгосрочной перспективе. Это связано с успешной политикой президента РФ Владимира Путина и недальновидным угрозами главы США Дональда Трампа.
"Россия смогла перенаправить потоки нефти в Индию и Китай, которые покупают миллионы баррелей со скидкой. В глобальной гонке за влияние Путин, пожалуй, разыгрывает долгосрочную партию лучше", — говорится в статье. Там отметили, что США из-за действий Трампа в итоге снизили влияние в Африке и на Ближнем Востоке.
В редакционной статье также подчеркивается, что изначальная стратегия президента Трампа на переговорах с Россией выставила Вашингтон в невыгодном свете. Авторы Bloomberg считают: если Белый дом не предпримет конкретных шагов для достижения мирного соглашения в обозначенные сроки, это может нанести ущерб репутации и интересам США на мировой арене.
Ранее Трамп пригрозил России новыми нефтяными санкциями. По его мнению, если понизить потолок цены на баррель, то Россия якобы остановит СВО. Кремль настаивает, что конфликт на Украине надо решить полно и качественно, чтобы не допустить новых военных действий. При этом Киев не пытается найти точки соприкосновения, несмотря на ежедневные территориальные потери.
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