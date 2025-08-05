Что делать, если ребенок не хочет в школу: важные советы психологов

Ребенок может не хотеть идти в школу из-за разных причин, которые связаны с особенностями развития, трудностями в учебе, конфликтами с одноклассниками, семейными проблемами. По мнению психологов, определить одну причину сложно, и часто проблема носит комплексный характер. Рассказываем, как подготовить первоклассника к школе, как помочь подростку вернуть желание учиться, и куда обращаться родителям, если решить проблему не удается.
Как подготовить ребенка к школе
В беседе с URA.RU психолог Екатерина Кошелева рассказала, что обычно подготовка ребенка к школе начинается задолго до поступления в первый класс. В это время дети посещают подготовительные занятия, где постепенно знакомятся с особенностями школьной жизни. Однако лишь небольшой процент из них по-настоящему хочет стать первоклассником.
«Если ребенок уже созрел для школы, он будет спокойно воспринимать необходимость ее посещения. Такие дети понимают, что на уроках нужно слушать учителя, а не разговаривать с соседом или ходить по классу, а после занятий — выполнять домашние задания. Иногда ребенок умеет читать и писать, но еще не готов к школе ни физически, ни психологически», — рассказала эксперт.
По ее словам, для первоклассника особенно важны такие качества, как развитие памяти, внимания, мышления, зрительного восприятия и речи. Поэтому родителям рекомендуется заранее посетить специалистов, например, психолога или логопеда, чтобы определить уровень сформированности этих функций у ребенка. Это поможет понять, действительно ли он готов к школе, отметила психолог.
Что можно и нельзя делать летом школьникам
Екатерина Кошелева не советует родителям тратить летнее время перед школой, чтобы приучать рано вставать по будильнику.
«Летом важно хорошо отдохнуть и зарядиться положительными эмоциями. Ранние подъемы можно начать практиковать за пару недель до начала учебы, постепенно смещая режим сна и вовремя ложась спать», — рассказала психолог.
Если есть возможность познакомиться с учителем, который будет классным руководителем, стоит этим воспользоваться. Таким образом у ребенка появится знакомый взрослый, и ему будет спокойнее, советует эксперт.
Как правильно вести себя родителям первоклассников
Родителям важно сохранять спокойствие, так как уверенность и положительный настрой передаются будущему первокласснику, считает Екатерина Кошелева. По ее словам, нужно хвалить ребенка не только за достигнутые результаты, но и за приложенные усилия. Можно постепенно приучать его к самостоятельности, поручая, например, убирать письменный стол, собирать портфель на следующий день, аккуратно относиться к школьной и спортивной форме.
«Перед тем, как готовить ребенка психологически, важно понять, готовы ли вы сами оказать ему моральную поддержку. Не переносите свой возможный негативный опыт на новую для ребенка ситуацию. Не ругайте учителя, одноклассников или школьные правила. Старайтесь говорить о школе в позитивном ключе, рассказывайте, что интересного и полезного там ожидает», — советует психолог.
По словам специалиста, родителям не стоит предъявлять к ребенку завышенных требований ради собственных амбиций. Гораздо важнее сделать так, чтобы ему нравилась и школа, и сам учебный процесс. Важно обсудить с ним, что в школе могут возникать нестандартные ситуации, с которыми он раньше не сталкивался, и объясните, что любые трудности можно решить.
«Главное — чтобы у ребенка было доверие к родителям, чтобы он мог легко рассказывать обо всем, что с ним произошло за день, и о хорошем, и о плохом. Зная, что родители всегда его поддержат и смогут помочь, первоклассник будет чувствовать себя спокойнее и увереннее», — объяснила эксперт.
Почему подросток не хочет учиться в школе
Нежелание подростка учиться и посещать школу — довольно частое явление. Однако важно отличить капризы от протестов, связанных с появлением серьезных проблем, рассказала URA.RU психолог Людмила Ахмедова. Специалист выделяет несколько наиболее часто встречающихся факторов, влияющих на поведение подростка: отсутствие мотивации, несоответствие ожиданий и реальности, сложности во взаимодействии со сверстниками или учителями.
Как поговорить с подростком
Психолог Ахмедова рекомендует родителям для начала без лишней тревоги выяснить причину негативного настроя ребенка.
«Подростки часто скрывают свои эмоции и переживания от взрослых, поэтому не всегда удается получить информацию от самого ребенка. Он может и вовсе заявить, что не нужно лезть в его дела. Однако родителям в этой ситуации лучше не скандалить, а показать ребенку, что вам это не безразлично», — рассказывает эксперт.
По ее словам, нужно честно объяснить ребенку, что взрослые в любом случае узнают о причинах происходящего, но так как доверяют ему, то хотят узнать его версию.
Куда обратиться родителям, чтобы помочь школьнику
Если учебная нагрузка дается ребенку с трудом, психолог рекомендует обсудить ситуацию с педагогом, сообщить ему о сложностях и получить профессиональные рекомендации. Если педагог отмечает, что ребенок медленно усваивает материал, временно запоминает информацию, может возникнуть необходимость в консультации логопеда.
Кроме того, если у ребенка возникают трудности с усидчивостью, при этом его нельзя назвать неспособным, можно обратиться за помощью к нейропсихологу. По словам Людмилы Ахмедовой, проблемы во взаимоотношениях подростка со сверстниками и учителями лучше решать через школьного психолога. В некоторых случаях можно обратиться за помощью к психологу со стороны.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.