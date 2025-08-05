Что нужно первокласснику в школу: список покупок

Собрать первоклассника в школу — задача не из легких. До начала учебного года осталось меньше месяца и за это время нужно подготовить канцелярию, приобрести рюкзак и необходимую одежду. Кроме того, хочется, чтобы ребенок был красиво одет, не ходил в одном и том же, и при этом не накупить лишнего. Публикуем полный список необходимых вещей для школьника и рассказываем, как правильно выбрать рюкзак и форму.
Список канцтоваров для первоклассников
Существует список рекомендованных принадлежностей для первоклассника. В нем, например, могут быть указаны форма, рюкзак, пенал, ручки, карандаши, тетради, папка для тетрадей, обложки для учебников и другие предметы. Точный список необходимых канцелярских принадлежностей можно уточнить у учителя, исходя из учебного плана школы. Мы публикуем чек-лист стандартного набора канцелярии для первоклассника.
Школьный рюкзак для первоклассника
Рюкзак для первоклассника необходимо выбирать в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. В ведомстве уточнили, что не следует покупать рюкзак на вырост. Его ширина должна быть не больше ширины плеч ребенка. Для первоклассников нужно приобретать ранец с формоустойчивой спинкой.
Вес пустого рюкзака для учеников 1-2 класса должен не превышать 0,7 кг. При этом вес ежедневного комплекта учебников и письменных принадлежностей не должен превышать 1,5 кг для учащихся 1-2-х классов.
Для проверки соответствия веса ранца с учебниками и тетрадями нормативным требованиям используется вычисление отношения веса ранца к весу ребенка. Оптимальное соотношение составляет 1:10. Такой подход учитывает и индивидуальные возможности ребенка.
Школьная форма для первоклассника
Ранее стандарты школьной формы устанавливались внутренними регламентами отдельных образовательных организаций. Теперь же новый государственный стандарт устанавливает общие требования, обязательные для всех регионов страны. Документ опубликован на официальном портале Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.
Основные изменения касаются:
- требований к составу тканей (должны быть воздухопроницаемыми и гипоаллергенными);
- безопасности фурнитуры (исключаются острые элементы);
- удобства кроя (одежда не должна сковывать движения);
- запрета на символику неформальных объединений. При этом стандарт рекомендует использование государственной символики, например, триколора или герба России.
При покупке школьной одежды рекомендуется обращать внимание на:
- Состав ткани. Наилучшее качество ткани достигается при содержании натуральных волокон в диапазоне 50–60%. Материалы, состоящие исключительно из хлопка или шерсти, склонны быстро деформироваться, тогда как полностью синтетические ткани недостаточно обеспечивают воздухообмен. Оптимальным решением являются смешанные варианты, такие как сочетание шерсти с полиэстером или вискозой.
- Удобство кроя. Пиджак не должен сковывать движения в области плеч, а брюки — чрезмерно обтягивать талию. Рекомендуется обязательно примерять школьную форму, чтобы оценить, насколько комфортно она сидит во время различных движений, таких как поднятие рук, приседания или наклоны.
- Качество пошива. Швы изделия должны быть ровными и не иметь выступающих нитей. Застежки, такие как молнии и пуговицы, должны легко открываться и закрываться. Для детей младшего школьного возраста рекомендуется отдавать предпочтение одежде с минимальным числом застежек, например, выбирать брюки на резинке вместо моделей с ремнем.
Спортивная форма и обувь для первоклассника
При подборе одежды для уроков физкультуры необходимо учитывать, что занятия проходят как в помещении, так и на открытом воздухе, включая зимний период. Для занятий в здании школы основным критерием является комфорт и удобство спортивной формы. В то же время для проведения уроков на улице одежда должна не только сохранять тепло, но и обеспечивать хорошую вентиляцию, чтобы предотвратить перегрев и избыточное потоотделение у ребенка.
Список вещей для девочки и мальчика:
- футболка;
- шорты;
- спортивный костюм (для уличных занятий осенью и весной);
- кроссовки (для улицы и зала);
- утепленные спортивные брюки и куртка.
Полезные предметы
Сумочка для разного
Многие девочки вместе с рюкзаком в школу носят маленькие сумочки, куда складывают кошелек, телефон, влажные салфетки, антисептик и т. д. Это удобно, так как все необходимое всегда под рукой. Мальчики обычно раскладывают важные мелочи по карманам рюкзака.
Мешок для сменной обуви
Мешок можно приобрести отдельно. Иногда их продают в комплекте с рюкзаком с одинаковым рисунком.
Наручные часы
Наручные часы (смарт-часы) нужны первокласснику для контроля безопасности и связи с родителями. Такие гаджеты актуальны не только в школе, где могут быть запрещены смартфоны, но и на прогулках.
Ланч-бокс, бутылка для воды
Особенно актуально, если ребенок не получает питание в школе. Ланч-бокс должен быть прочным и легким. Важно, чтобы крышка ланч-бокса была герметична. Контейнер должен вмещать все необходимые продукты, но не занимать слишком много места в рюкзаке или сумке. Лучше выбирать изделия из пищевого пластика, желательно с силиконовым уплотнителем на крышке.
Зонт, дождевик
Оптимальный вариант — зонт-трость. Его конструкция проста и понятна, ребенку пользоваться таким зонтом будет легко. Традиционная форма ручки — загнутая крючком, что позволяет повесить зонт на вешалку. Если боитесь, что ребенок потеряет зонт, можно приобрести плащ или дождевик.
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