Электрокары теряют статус роскошных автомобилей

Электрокары вскоре потеряют статус премиальных, роскошных автомобилей. Правительство намерено создать условия, чтобы повысить интерес россиян к этим машинам. На совещании с вице-премьерами 4 августа премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что власти дополнительно выделили 5,7 млрд рублей на на субсидирование строительства новых электрозарядных станций. По словам экспертов, пока спрос на электрокары в России крайне низкий, а лидируют в этом сегменте дорогие «китайцы» — их покупают намного больше, чем субсидируемых Evolute и «Москвичей».
Принятое правительством решение должно стимулировать развитие отечественного автопрома. Прежде всего это касается производства электромобилей, которые становятся все более популярными, в том числе за счет экономии автовладельцев на обслуживании авто и отсутствия вредных выбросов.
Правительство намерено расширить сеть современных станций для быстрой зарядки электрокаров. Ранее на частичную компенсацию расходов бизнеса на создание таких заправок было выделено более 3,5 млрд рублей. Благодаря этому число быстрых ЭЗС в стране уже превысило две тысячи.
«В рамках профильного национального проекта направим дополнительно порядка 5,5 миллиарда рублей, чтобы в ближайшие три года было развернуто еще около двух тысяч новых станций и хабов для электромобилей. Соответствующее распоряжение подписано», — сообщил премьер.
Важно активнее расширять географию такой инфраструктуры, добавил председатель правительства. Это позволит владельцам электромобилей свободно передвигаться по стране с уверенностью, что они смогут зарядить свою машину.
В 2021 году Мишустин утвердил концепцию развития электротранспорта. Документ предусматривает, что к 2030 году каждый десятый выпускаемый в России автомобиль должен быть электрическим, а количество электрозаправок должно вырасти, как минимум, до 72 тысяч. Цифры, которые называет премьер, говорят о том, что программа корректируется и становится более реалистичной, объясняет заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.
«Спрос на электромобили в России низкий и продолжает снижаться. Причем темпами вдвое быстрее, чем падает авторынок в целом. Поэтому нельзя объяснить отсутствие интереса россиян к машинам с электродвигателями только высокими ставками и общей экономической ситуацией. Тем более, государство субсидирует покупку электрокаров российской сборки и делает Evolute и „Москвичи“ отечественной сборки относительно недорогими.
Но более или менее массового интереса к таким машинам, как не было, так и нет», — говорит Фролов.
В первом полугодии, по данным «Автостата», в РФ продано всего около 4,4 тысячи новых электрокаров — на 57% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, уточнил эксперт. В топ-5 марок по продажам вошли китайские Zeekr, Avatr и ORA, российские Evolute и «Москвич». Причем Zeekr продал больше машин с электродвигателем, чем все остальные марки из первой пятерки, а это довольно дорогая марка.
«В России электромобили пока воспринимаются не как способ сэкономить на топливе или решить какую-то еще утилитарную проблему. Это часть премиального потребления – в основном их покупают, чтобы показать, что могут себе позволить такую “игрушку”.
И строительство новых зарядных станций напрямую спрос не увеличивает. Да, наверное, есть люди, которые не покупают электромобиль, потому что на нем сложно поехать по стране — надо планировать маршрут, узнавать, где есть станции, хватит ли заряда. Но многие ли ездят на такие расстояния?» — говорит собеседник URA.RU.
Если бы спрос на электромобили был ограничен инфраструктурой, он был бы низким в регионах, но активно бы рос в Москве, где станций более чем достаточно, и загрузка их далеко не полная, добавил эксперт. Но и жители столицы не торопятся пересаживаться на электрокары. Поэтому меры правительства — скорее задел на будущее. Это, с одной стороны, хотя и с корректировками, дает возможность выполнять программу развития электротранспорта, с другой — создает условия для проектов в автопроме.
Поддержка развития электротранспорта — мировой тренд, говорит ведущий эксперт Центра транспортного моделирования Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ Андрей Борисов. Россия старается следовать этому курсу. Популяризация электромобилей призвана снизить уровень выбросов в городах. Кроме того, это составляющая технологического суверенитета. Например, Россия заинтересована в развитии собственных производств батарей и зарядного оборудования, где у страны могут быть неплохие перспективы, говорит эксперт.
Зарядные станции для электромобилей требуют определенной энергетической инфраструктуры, сетевых мощностей, поэтому далеко не во всех населенных пунктах пока технически можно развивать сети ЭЗС, объясняет независимый промышленный эксперт Максим Худалов. Скорее всего, новые заправки с помощью выделенных правительством денег появятся преимущественно в крупных городах страны.
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