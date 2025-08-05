Hindustan Times раскрыл, как Путин «поставил мат» Украине

HT: Путин поставил мат Украине, согласившись на встречу с Зеленским
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Путин поставил «мат» Украине, согласившись на встречу с Зеленским
Путин поставил «мат» Украине, согласившись на встречу с Зеленским Фото:
новость из сюжета
Мирные переговоры между Россией и Украиной

На фоне обострения ситуации вокруг ультиматума США Кремль впервые допустил возможность встречи президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским. Таким образом, по данным газеты Hindustan Times, российский лидер «перевернул правила игры» и поставил «мат Украине».

Издание отмечает, что за несколько дней до истечения 10-дневного ультиматума со стороны Дональда Трампа Москва дала сигнал о готовности к саммиту. «Ядерные часы Трампа тикают, но, возможно, Путин только что перевернул правила игры? Кремль ставит мат Украине», — заявили в издании, комментируя заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о возможной встрече Путина и Зеленского.

По данным газеты, терпение Трампа сейчас «на исходе» из-за отказа России принять предложения США по прекращению огня, а также из-за размещения ядерной подводной лодки и конфликта с зампредом Совбеза РФ Дмитрием Медведевым. Сейчас в Москву направляется его спецпосланник Стив Уиткофф для урегулирования сиутации и встречи с Путиным.

Ранее президент США Дональд Трамп сократил срок ультиматума по урегулированию конфликта на Украине с 50 до 10–12 дней, пригрозив введением стопроцентных пошлин на российские энергоресурсы в случае отказа Москвы от перемирия. В ответ Путин заявил, что для завершения конфликта нужно искоренить первопричины, породившие кризис. Он также отметил, что условия, сформированные в июне 2024 года, остаются в силе. 

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На фоне обострения ситуации вокруг ультиматума США Кремль впервые допустил возможность встречи президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским. Таким образом, по данным газеты Hindustan Times, российский лидер «перевернул правила игры» и поставил «мат Украине». Издание отмечает, что за несколько дней до истечения 10-дневного ультиматума со стороны Дональда Трампа Москва дала сигнал о готовности к саммиту. «Ядерные часы Трампа тикают, но, возможно, Путин только что перевернул правила игры? Кремль ставит мат Украине», — заявили в издании, комментируя заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о возможной встрече Путина и Зеленского. По данным газеты, терпение Трампа сейчас «на исходе» из-за отказа России принять предложения США по прекращению огня, а также из-за размещения ядерной подводной лодки и конфликта с зампредом Совбеза РФ Дмитрием Медведевым. Сейчас в Москву направляется его спецпосланник Стив Уиткофф для урегулирования сиутации и встречи с Путиным. Ранее президент США Дональд Трамп сократил срок ультиматума по урегулированию конфликта на Украине с 50 до 10–12 дней, пригрозив введением стопроцентных пошлин на российские энергоресурсы в случае отказа Москвы от перемирия. В ответ Путин заявил, что для завершения конфликта нужно искоренить первопричины, породившие кризис. Он также отметил, что условия, сформированные в июне 2024 года, остаются в силе. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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