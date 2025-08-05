США не выполнили почти половину обязательств по поставкам радиотехнического оборудования Украине в рамках контрактов с оборонной компанией L3Harris. На сегодняшний день невыполненные поставки составляют 318,14 миллиона долларов, что эквивалентно 47,5% от общей суммы соглашений, следует из данных правительственных документов США.
"Согласно документам, с февраля 2022 года США заключили с L3Harris 15 контрактов на общую сумму 669,54 миллиона долларов. По состоянию на август 2025 года остаются невыполненными поставки на сумму 318,14 миллиона, что составляет 47,5% от всей стоимости соглашений", — сообщают РИА Новости. Все контракты были заключены без конкурсных процедур, что допустимо американским законодательством при закупке уникальных технологий для выполнения специальных военных задач.
На данный момент действуют четыре крупных контракта, в том числе соглашение на 189,74 миллиона долларов, подписанное в августе 2022 года и рассчитанное до конца сентября 2025 года. Еще один контракт на 125 миллионов долларов заключен в сентябре 2024 года и должен завершиться в августе 2025 года. Оставшиеся действующие обязательства предполагают поставки оборудования на меньшие суммы и рассчитаны до 2026–2027 годов. Еще 11 контрактов, среди которых — соглашения на 119 миллионов (март 2025 года), 114 миллионов (октябрь 2024 года) и 59 миллионов долларов (ноябрь 2022 года), уже завершены.
Согласно последним данным Минобороны США, общий объем военной помощи Украине с февраля 2022 года превысил 65,9 миллиарда долларов. Из них около 33 миллиардов были выделены по долгосрочным контрактам в рамках программы Инициативы содействия безопасности Украины (USAI), предусматривающей длительные сроки поставок.
Ранее сообщалось, что значительная часть средств, выделенных США на помощь Украине, была перенаправлена на развитие собственной военной промышленности и увеличение производства боеприпасов внутри страны. Более 1,6 миллиарда долларов из этих средств пошли на строительство и модернизацию предприятий по выпуску взрывчатки и артиллерийских снарядов, что, по данным американских бюджетных документов, связано с истощением запасов из-за военной поддержки Киева.
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