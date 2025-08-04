США планируют повторить в России «иранский сценарий»

США могут попробовать повторить в России «иранский сценарий». В интервью URA.RU военный эксперт Юрий Кнутов объяснил, что американская бомбардировка ядерных объектов Ирана в июне — это отработка новой схемы принуждения к миру. И она сработала. То же самое Штаты вместе с Великобританией попытаются провернуть с Россией, которая игнорирует ультиматумы президента Дональда Трампа. Не исключено, что многое прояснится после встречи российского лидера Владимира Путина с посланником Трампа Стивом Уиткоффом.
- В минувшие выходные ожидалась встреча президента Владимира Путина со спецпредставителем лидера США Стивом Уиткоффом. Визит не случился. Более того, еще в пятницу Путин дал понять, что время ставить ультиматумы России ушло. Почему диалог перешел в такой заочный режим? Ведь и Кремль, и Белый дом неоднократно заявляли, что контакт налажен, лидеры могут созвониться в любое время?
- Переговорный процесс идет сложно. Мы видим, что США применяют однобокий подход. С одной стороны, цель, которую преследует Трамп, выглядит благородно — остановить войну на Украине. С другой — он безразличен к гибели тысяч палестинцев (женщин, детей, стариков) от американского оружия, которое использует израильская армия. Но в отношении Израиля никто не вводит санкций, не требует от него прекращения боевых действий.
Трампа не столько волнует установление мира на Украине, сколько получение Нобелевской премии мира. Для этого ему нужно добиться остановки конфликта желательно на год. Это личные амбиции Трампа. Он говорит, что нужен мир, но тут же Пентагон заключает контракт на 3,5 миллиарда долларов на закупку ракет средней дальности AIM-120 AMRAAM.
Это ракеты «воздух — воздух», которые можно использовать и как «земля — воздух» для комплексов NMESIS. Новейшие ракеты максимальной дальности пойдут для США, старые ракеты будут продаваться в Европу, а из Европы — поступать на Украину как ракеты для систем противовоздушной обороны.
- Трамп сказал, что Уиткоффа ждут в Москве 6-7 августа. На фоне пятничных заявлений Путина, перепалки Трампа и Медведева, сокращения срока ультиматума до 8 августа, как вы оцениваете вероятность, что эти переговоры состоятся? Россия заинтересована в них?
- Переговоры, на мой взгляд, состоятся, и, конечно, мы в них заинтересованы. Все-таки диалог идет, и он связан не только с Украиной. Есть более широкий круг вопросов, которые касаются нормализации отношений между Россией и США.
- А что касается недавнего заявления Трампа по атомным подлодкам. Как к ним нужно относиться?
- Это провокационное заявление Трампа. Скорее всего цель переброски этих подлодок — не угрозы или какие-то серьезные действия в отношении России. Подлодки всегда несут боевое дежурство в определенных районах, и у нас есть большие противолодочные корабли, которые отслеживают ситуацию.
Задача этих кораблей – в случае, если будет команда на пуск ракет, опередить противника и глубинными бомбами нейтрализовать эти лодки.
- Незамеченными они не останутся?
- Да, конечно. Главная цель, которую преследует Трамп, на мой взгляд, — это разведка. И поводом стало недавнее землетрясение на Камчатке, где у нас расположена Вилючинская база с атомными подводными лодками. Американцы хотят посмотреть поближе, какая там ситуация сейчас. Это больше разведывательная задача, чем военная.
- А слова Трампа вынуждают ли нас приводить свой флот в боевую готовность?
- В боевую готовность мы можем привести флот в любой момент. И раньше, даже когда начинались учения, это делалось автоматически. Потому что все войны начинались под видом учений. Но, повторюсь, с точки зрения военной я не вижу в словах Трампа никакой угрозы.
У нас есть подлодки серии «Борей-А».
- Да, совсем недавно четвертая лодка — «Князь Пожарский» — встала в строй…
- Совершенно верно. На этой подлодке 16 ракет по 10 боеголовок на каждой. Это очень мощное оружие. У нас многоцелевые подлодки «Ясень-М», на которых установлены «Цирконы» с дальностью 2000 километров.
Представьте, такая лодка или несколько лодок несут дежурство, пусть даже на расстоянии 1000 километров от побережья США. Ракеты смогут поразить цель вглубь территории США на 1000 километров.
Давайте не забывать и о подводном беспилотнике «Посейдон», у которого дальность применения 10 тысяч километров. Это ядерная установка. Такого мощного средства нет ни у кого в мире. У нас «Орешник» уже стоит на позиции. Есть гиперзвуковые ракеты — средства, против которых нет систем перехвата. Поэтому говорить о том, что нас может кто-то «наказать», я бы не стал.
У нас очень мощная ядерная триада. Врасплох нас никто не застанет. Мы всегда можем ответить, и ответить очень серьезно.
- Как вам кажется, Трамп вообще не блефует, когда угрожает подлодками, когда говорит о своем миротворчестве — взять те же конфликты между Индией и Пакистаном, Камбоджей и Таиландом?
- Трамп еще с предвыборной кампании ведет многоходовую игру, когда республиканцы говорили, что их основная задача — поссорить Россию с Китаем и перетянуть нас на свою сторону. Поэтому заигрывание с Россией — это попытка д