«Будем верить»: адвокат бывшего главного дорожника Челябинска настаивает на его невиновности

Адвокат бывшего главы комитета дорожного хозяйства (КДХ) Челябинска Рината Кучитарова Наталья Аскарова продолжает настаивать на невиновности своего подзащитного. В разговоре с URA.RU она отметила, что на стадии прений в очередной раз призвала суд к объективности и беспристрастности при вынесении приговора.
«Мы считаем, что со всех сторон опровергли обвинительное заключение, на основании которого сторона обвинения говорит о причиненном ущербе. Доводы защиты должны быть убедительными. Будем верить», — отметила Аскарова.
По словам адвоката, прокурор выступил в прениях «очень удивительно». По сути, он практически перечитал текст обвинительного заключения, с которым дело зашло в суд. При этом, как отметила Аскарова, гособвинитель даже не сослался ни на одно доказательство, которое было исследовано в суде.
Кучитаров был задержан сотрудниками областного УФСБ в начале декабря 2022 года. С тех пор он находится в СИЗО. Экс-чиновника обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, занимая пост главы КДХ города, Кучитаров подписал несколько контрактов на озеленение Челябинска. При этом стоимость первого этапа выполнения работ, как полагает следствие, была завышена. Тем самым, бюджету города был нанесен многомиллионный ущерб. В прениях гособвинитель попросил отправить мужчину в колонию на девять лет.
Адвокаты говорят о непричастности Кучитарова к преступлениям. По их мнению, в его действиях если и есть нарушения, то они тянут максимум на административку.
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