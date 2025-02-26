Для бывшего главного дорожника Челябинска запросили реальный срок в колонии

В Курчатовском райсуде Челябинска 26 февраля состоялись прения сторон по делу в отношении бывшего главы комитета дорожного хозяйства (КДХ) Челябинска Рината Кучитарова. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры области, для бывшего дорожника запросили реальный срок.
«Гособвинитель ориентировал суд на назначение Кучитарову наказания в виде лишения свободы. Сроком на девять лет. С отбыванием наказания в колонии общего режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.
Также у Кучитарова попросили изъять все имущество, которое было арестовано в ходе расследования. Речь о сумме, превышающей 80 млн рублей. Кроме того, бывшему дорожнику попросили запретить занимать должности на госслужбе сроком на три года.
URA.RU связалось с адвокатом Кучитарова, Натальей Аскаровой. Комментарий будет опубликован позднее.
Бывшего главу КДХ задержали сотруднику УФСБ по региону в начале декабря 2022 года по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. После предъявления обвинений его отправили в СИЗО, где он находится до сих пор. По версии следствия, занимая пост главы КДХ города, Кучитаров подписал несколько контрактов на озеленение Челябинска. При этом стоимость первого этапа выполнения работ, как полагает следствие, была завышена. Тем самым, бюджету города был нанесен многомиллионный ущерб.
Адвокаты, в свою очередь, считают, что показания свидетелей опровергают все доводы обвинения. Они не видят в действиях своего подзащитного состава преступления.
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