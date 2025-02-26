Следком возбудил уголовное дело из-за гибели мужчины на пожаре в ХМАО

На месте происшествия работают следователи
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели мужчины на пожаре в Югорске (ХМАО). Об этом сообщило само ведомство в своих соцсетях.
«Следственным управлением СКР по ХМАО — Югре возбуждено уголовное дело по статье 109 УК — причинение смерти по неосторожности. Основная версия причины пожара — неосторожное обращение с огнем», — сказано в сообщении.
Обстоятельства гибели мужчины будут установлены в ходе судебно-медицинских и пожарно-технической экспертиз. Работа на месте происшествия продолжается.
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