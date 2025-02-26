Следком возбудил уголовное дело из-за гибели мужчины на пожаре в ХМАО

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На месте происшествия работают следователи
На месте происшествия работают следователи Фото:

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели мужчины на пожаре в Югорске (ХМАО). Об этом сообщило само ведомство в своих соцсетях.

«Следственным управлением СКР по ХМАО — Югре возбуждено уголовное дело по статье 109 УК — причинение смерти по неосторожности. Основная версия причины пожара — неосторожное обращение с огнем», — сказано в сообщении.

Обстоятельства гибели мужчины будут установлены в ходе судебно-медицинских и пожарно-технической экспертиз. Работа на месте происшествия продолжается.

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели мужчины на пожаре в Югорске (ХМАО). Об этом сообщило само ведомство в своих соцсетях. «Следственным управлением СКР по ХМАО — Югре возбуждено уголовное дело по статье 109 УК — причинение смерти по неосторожности. Основная версия причины пожара — неосторожное обращение с огнем», — сказано в сообщении. Обстоятельства гибели мужчины будут установлены в ходе судебно-медицинских и пожарно-технической экспертиз. Работа на месте происшествия продолжается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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